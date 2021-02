Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En helt forrygende Barolo blev ugens bedste vin og viser der vil være mange gode oplevelser med vinene fra Piemonte i 2016 årgangen. Der var mange bud på bedste køb og i sidste ende endte det med en Montsant som er nabo til Priorat i det nordspanske. Er man til vinene fra Priorat men synes de er blevet for dyre er Montsant et godt sted at kigge hen.

Chateau Malijay Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Indbydende krydret næse. Masser af skovbær, sort peber og vilde krydderier. Flot struktur og en saftig afslutning. En ”pleaser” i ordets positive betydning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Propperiet til 119 kr. tilbudspris

Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon 2015, Californien. 5 stjerner Masser af solbær i næsen. Flot koncnetreret vin med masser af solbær intensitet, tobak, krydderier og vanilje. Klassisk oversøisk med masser af solmoden frugt. Flot balancen og en pæn afslutning. 91 Alkoholprocent.: 15% Set hos MENY til 199 kr. tilbudspris

Urban Ribera 2015, Spanien. 3 stjerner Sorte bær i duften. Tør og bitter i smagen med brombær, mocca og krydrede noter. Ung frugtig i stilen. Tør kort afslutning. 86 Alkoholprocent.: 15% Set hos Skjold Burne til 115 kr. tilbudspris

Tedeschi Amarone della Valpolicella Marne 180 2017, Italien. 5 stjerner Rosinpræg i duften. Fyldig og tæt vin med masser af amarone præg. Blommer, rosiner, julekrydderier og vanilje i smagen. Flot balance og den høje alkohol velintegreret. Flot syre og bestemt en amarone i den øvre ende. 93 Alkoholprocent.: 16,5% Set hos Vinens Verden til 319 kr. tilbudspris

Marabelle Montepulciano d’Abruzzo 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Animalsk i udtrykket med masser af sorte bærnoter. Meget ren og umiddelbar drevet af frugten. Saftig og meget imødekommende. Høj drinkability faktor! 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Laudrup Vin til 89 kr. tilbudspris

Marques de Borba Vinhas Velhas 2018, Portugal. 4 stjerner Blend af en række forskellige lokale druer fra Alentejo. Mørk med abrikos i duften. Fyldig hvidvin med tropisk frugt, moden fersken og smørblomst. Noget fad fornemmes. Savner lidt mere syre og klart en vin velegnet til mad. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris

Herrenhof Cuvée Weiss 2019, Tyskland. 4 stjerner Citrus i næsen. Syrlig, frisk og frugtig med en smule sødme i smagen. Simpel og meget ligefrem. Pæn afslutning. 86 Alkoholprocent.: 12% Set hos Bjerre Vin til 60 kr. tilbudspris

Herrenhof Cuvée Rosé 2019, Tyskland. 3 stjerner Bolsjer i duften. Sødmefuld i smagen med jordbær og limenoter. Simpel meget ligefrem. Noget kort i smagen. 85 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Bjerre Vin til 60 kr. tilbudspris

Castano Coleccion Cepas Veijas 2018, Spanien. 4 stjerner Vin på monastrell og cabernet sauvignon. Meget krydret i næsen og anelse brændt i smagen med sorte kirsebær, lakrids, bagte krydderier og strejf vanilje. Anelse bitter og tørhed fornemmes. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Bilka, Føtex til 65 kr. tilbudspris

Nino Negri Ca’Brione 2019, Italien. 5 stjerner Hvidvin på sauvignon blanc, chardonnay, incrocio manzoni (krydsning mellem Riesling og Pinot Bianco) og nebbiolo fra det nordlige Lombardiet. Blomstret i næsen. Flot fyldig vin med masser af karakter og stenfrugt, stikkelsbær, blomster og mineralske noter i smagen. Spændende vin pakket ind af en flot syre. Sprød lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos LeafBird til 159 kr. tilbudspris

Nobles Dames des Treilles Cotes du Rhone 2019, Frankrig. 2 stjerner Sorte bær i duften. Meget simpel vin med bitre sorte bær og lette krydderier. Kort og tør afslutning. Man får ikke mere end man betaler for! 83 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 39 kr. tilbudspris

Babylonstoren Sprankel NV, Sydafrika. 5 stjerner Citrus i duften. En kølig yderst flot mousserende vin på chardonnay. Konsistent mousse med fersken, limefrugt og lette blomsternoter under. Flot ren frugt og en lang sprød afslutning. Bekræfter mig endnu engang i at man godt kan lave mousserende vine på meget højt niveau i Sydafrika. 92 Alkoholprocent.: 12% Set hos Winelover.dk til 343 kr.

Pier Paolo Grasso Barolo Barbis 2014, Italien. 3 stjerner Sødmefuld moden næse. Meget tør og medicinsk med bitre røde kirsebær, kamfer, tobak og vanilje. Alkoholen dominerende og kort tør afslutning. Synes ikke den fungerer. 86 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 155 kr. tilbudspris

Bruno Giacosa Dolcetto d’Alba 2017, Italien. 4 stjerner Mørk, tæt vin med animalske noter, sorte bær og krydderier i smagen. Lidt tørt tanninbid i afslutningen men en flot Dolcetto i den nyere stil. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Theis Vine til 185 kr. tilbudspris

Domaine de la Janasse Cotes du Rhone 2019, Frankrig. 4 stjerner Solmodne jordbær i duften. Meget frugtig med masser af intense røde bær og lette krydderier. Saftig og imødekommende med en fin krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Jysk Vin til 112 kr. tilbudspris

Pierre Amadieu Gigondas Romane Machotte 2018, Frankrig. 5 stjerner Varm krydret næse. Yderst flot struktur med en fin syre til at holde den tætte frugt og alkoholen på plads. Masser af intensitet og mange lag. Lang afslutning. Meget vellykket vin! 93 Alkoholprocent.: 15% Set hos Erik Sørensen Vin til 150 kr. tilbudspris

Brunello di Montalcino 2014, Italien. 2 stjerner Modne noter i duften. Anelse vandig med røde bitre kirsebær, tørstof og lette krydderier. Meget jævn, kort afslutning og i min optik ikke en brunello værdig. 85 Alkoholprocent.: 14% Set hos Lidl til 149 kr. tilbudspris

Chateau La Tonnelle 2018, Frankrig. 4 stjerner Kølig lidt urtet i udtrykket. Klassisk Bordeaux med solbær, tobak, grøn peber og strejf vanilje i smagen. Medium koncentration. Lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Philipson Wine til 80 kr. tilbudspris

Nativ Suadens Campania Rosso 2018, Italien. 4 stjerner Varme sorte bær i næsen. Koncentreret vin med masser sødmefulde solmodne blommer, bagte krydderier og vanilje. Fin intensitet og en lang afslutning. Den er tung men godt alkoholen er balanceret. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos AndrupVin til 129 kr. tilbudspris

Sijnn Low Profile 2018, Sydafrika. 5 stjerner Blend af syrah med en række portugisiske druer. Intens krydret i næsen. Masser af sorte bær, urter, vilde krydderier og strejf vanilje. En spændende vin med en lang vedvarende smag. Spændende vin som bestemt ikke er ”low profile”. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos VinsDeVinde til 119 kr. tilbudspris

Giovanni Rosso Barolo Cerretta 2016, Italien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Masser af violer og roser i duften. Yderst flot balance med sorte kirsebær, lakrids, tobak, orangenoter og vanilje i smagen. En del tannin så bør gemmes nogle år. Kompleks og flot vin med en pæn dybde og længde. 95 Alkoholprocent.: 14% Set hos MENY til 400 kr. tilbudspris

Celler Masroig Rojalet 2017, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Carinena og grenche fra Montsant, nabo til Priorat. Medium koncentration. Krydret næse og en saftig vellavet vin med sorte bær, lakrids, peber og strejf vanilje. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Holte vinlager til 95 kr. tilbudspris

Spier Giant Oak 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Merlot og cabernet sauvignon. Masser af solbær i duften. Flot struktur med solbær, tobak, violer og vanilje i smagen. Pæn koncentration og intensitet. Fin længde. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Irma til 99 kr. tilbudspris

Revolusion Solaire GSM 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Grenache, syrah og mouvedre fra det sydlige Frankrig. Varm krydret næse. Fyldig vin med let frugtsødme i eftersmagen. Sorte bær, sød lakrids og krydderier. Simpel ligefrem men man får meget for pengene. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Lagone Aia Vecchia 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Røde kirsebær i denne Toscana. Saftig, krydret med en pæn intensitet i smagen. Meget imødekommende og ligefrem drevet af frugten. Flot gals til prisen. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winefamly til 77 kr. tilbudspris

Emil Bauer Out of Space Riesling 2019, Tyskland. 5 stjerner Fyldig klassisk rieslingnæse. Flot koncentration og masser af intensitet i denne Pfalz vin. Grønne æbler, citrus og mineralske noter. Flot syre og sprød afslutning. 92 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 299 kr. tilbudspris

Meyer Fonné Riesling 2019, Frankrig. 4 stjerner Flot ren duft og grønne æbler. Klassisk tør riesling med guleæbler, limefrugt og lette blomsternoter. Pæn fylde og struktur. Frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinspecilaisten til 109 kr. tilbudspris

Clos de Chevigne Saint Veran VV 2018, Frankrig. 4 stjerner Flot ren næse med strejf af vanilje. Olieret tekstur og i smagen masser af fersken, citrus og lette krydrede noter. Fin elegant vin. Frugtig pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supervin til 150 kr. tilbudspris

Petra Unger Grüner Veltliner Ziesel 2019, Østrig. 4 stjerner Hvid peber i duften. Stringent præcis vin med grønne æbler og citrus i smagen. Medium koncentration. Sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinmonopolet til 140 kr. tilbudspris

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts - køb billet nu - klik og læs mere her

Italiensk vinfestival 9+10 april - køb billet nu - klik her.

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.