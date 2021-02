Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

To klassiske italienske vine kæmpede om podiet denne uge og det endte med at blive dels bedste vin og bedste køb. Selvom begge i princippet godt kunne have fået begge priser. Det v ar til gengæld til de konkurrerende regioner Toscana og Piemonte der sloges. Dels en klassisk men yderst vellavet og flot Chianti Classico og så en Barbaresco som ofte står lidt i skyggen af Barolo vinene, men i min optik sagtens kan måle sig med disse.

Spier GSM 2018, Sydafrika. 4 stjerner Varm krydret næse. Solmodne bær, varme krydderier og let fadpræg. Anelse tørhed i eftersmagen. Simple ligefrem vin og et pænt gals til tilbudsprisen. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Mazzei Mazzeo Chianti Classico 2018, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Flot næse med masser af sorte kirsebær. Klassisk stilren Chianti Classico i den klart bedre ende. Flot koncentration og masser af lag i vinen. Flot lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Irma til 119 kr. tilbudspris

Spier Private Collection Shiraz 2018, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Sorte bær i duften. En vellavet vin med en flot koncentration og masser af brombær, vilde krydderier, mørk chokolade og vanilje i smagen. Imødekommende med en fin krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 59 kr. tilbudspris

Nino Negri Sfursat 2017, Italien. 5 stjerner Nebbiolo fra det nordlige Lombardiet som er tørret og vinificeret. Flot farve og masser af modne jordbær og kirsebær i duften. Flot intensitet med et let rosinpræg i smagen, fin syre - men alkoholen lidt for brændende. Ganske spændende vin. 91 Alkoholprocent.: 16% Set hos LeafBird.dk til 199 kr. tilbudspris

Madame Veuve Point Bourgogne Pinot Noir 2017, Frankrig. 4 stjerner Ribs og hindbær i duften. Knastør med en fin struktur, spinkel men elegant. Masser af røde bær og lette krydderier i smagen. Let tør afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos AndrupVin til 149 kr. tilbudspris

Merlot 2018, Chile. 1 stjerner Umoden frugt i duften. Medium koncentration. Sorte bær og krydderier. Meget simpel og en vin der stort set ikke har noget at byde på. Bitter kort afslutning. 79 Alkoholprocent.: 13% Set hos Lidl til 33 kr. tilbudspris

Mortitx Lu Negre 2016, Spanien. 5 stjerner Fra Mallorca. Mørk og intens med animalske noter i næsen. Umiddelbar tørhed i smagen men åbner sig med brombær, boysenbær, lakrids, bitter chokolade og strejf vanilje. Spændende og vellavet vin med en fin lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 150 kr. tilbudspris

Spiculus Nero di Troia 2017, Italien. 4 stjerner Sorte bær i duften. Flot koncentration. Masser af brombær, varme krydderier og vanilje i smagen. Spændende vin, velbalanceret fra Puglien. Krydret lidt tør afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Jysk Vin til 90 kr. tilbudspris

Morin Pere & fils Bourgogne Hautes Cotes de Nuits 2019, Frankrig. 4 stjerner Skovbær i duften. Meget imødekommende med jordbær, røde kirsebær og lette krydderier. Ikke voldsom dyb men pæn saftighed og en fin længde. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Holte vinlager til 170 kr. tilbudspris

Reverdito Langhe Nebbiolo 2018, Italien. 4 stjerner Lys med lette krydrede noter i næsen. Meget let i udtrykket med jordbær, hindbær og et tørt tanninbid. Fin lille nebbiolo. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 95 kr. tilbudspris

Bruno Giacosa Nebbiolo d’Alba 2016, Italien. 5 stjerner Meget lette røde bærnoter i duften. Fin let nebbiolo med røde kirsebær, lette krydderier i smagen. Fine let tørre tanniner og en krydret afslutning. Meget elegant og ligefrem. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Theis Vine til 250 kr. tilbudspris

Vina Gormaz Roble 2019, Spanien. 4 stjerner Blommepræg i duften. Pæn intensitet i denne unge Ribera del Duero. Sorte bær og mørke krydderier i smagen. Fin intensitet og en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Vinens Verden til 99 kr. tilbudspris

Dante Rivetti Barbaresco Bric Micca 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Lys med en varm krydret næse. Tørt tanninbid men overraskende venlig i udtrykket med masser af sorte kirsebær, tobak, kamfer og vaniljenoter. Flot balanceret med en fin krydret afslutning. 92 Alkoholprocent.: 15% Set hos WineFamly til 169 kr. tilbudspris

First Drop Mothers Milk 2018, Australien. 5 stjerner GODT KØB Masser af sorte blommer i duften. En rigtig krydderbamse med masser af brombær, peber, krydderier og vanilje. Pæn friskhed og en fin afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Philipson Wine til 100 kr. tilbudspris

Buglioni Ripasso 2017, Italien. 5 stjerner Masser af krydrede noter. Let rosinpræg i smagen med sorte kirsebær, varme krydderier og strejf vanilje. Noget tør men ellers velbalanceret. Varm krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Supervin til 185 kr. tilbudspris

Jean-Pierre Bailly Pouilly-Fumé 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Let røget næse. Pæn fyldig vin med stikkelsbær, æbler og citrus i smagen. Pænt balanceret med en pæn lang sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Meyer Fonné Pinot Gris 2019, Frankrig. 4 stjerner Fyldige stenfrugt noter i denne Alsace vin. Anelse frugtsødme, fyldig med limefrugt og honningmelon i smagen. Pæn ligefrem vin med en fin let krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 109 kr. tilbudspris

Pichler Dürnsteiner Grüner Veltliner Smaragd 2019, Østrig. 4 stjerner Citrus i duften. Spinkel og meget syrlig med citrus, grønne æbler og hvid peber i smagen. Savner lidt mere fylde men ellers pænt balanceret. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Laudrup Vin til 219 kr. tilbudspris

Cave de Lugny Macon Villages Chardonnay 2019, Frankrig. 3 stjerner Lette fersken noter i duften. Ikke meget intensitet i smagen. Citrus, stenfrugt og en smule let krydrede noter. Savner lidt mere af det meste og kort afslutning. 86 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

Blank Canvas Grüner Veltliner 2013, New Zealand. 5 stjerner Den østrigske drue men fra Marlborough på sydøen af New Zealand. Mørk med en intens moden næse. Flot rund med tydelige modningstegn. Olieret i stilen med abrikos, tropisk frugt og smørblomst. En spændende vin som bestemt kan noget. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Winelovers.dk til 188 kr. tilbudspris

Jülg Dörrenbacher Springberg Riesling 2019, Tyskland. 5 stjerner Flot ren og stringent riesling-næse. Pæn fylde og intensitet med røde æbler, flint og citrusnoter i smagen. Frugtigt udtryk med en fin let blomstret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 199 kr. tilbudspris

Herrenhof Riesling Trocken 2019, Tyskland. 4 stjerner Sødmefuld blomstret næse. Tør og fin i udtrykket med klassisk riesling karakter. Medium koncentration og masser af grønne æbler og blomsternoter i smagen. Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Bjerre Vin til 100 kr. tilbudspris

Dócil Vinho Verde 2019, Portugal. 3 stjerner Diskret i næsen. Frugtig med en rimelig koncentration. Ikke meget intensitet i smagen, finder lette æble, melon og blomsternoter. Lidt kort i smagen. 86 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Skjold Burne til 88 kr. tilbudspris

Rockferry The Hill Riesling 2015, New Zealand. 4 stjerner Petroleumsnoter i næsen. Syrlig i udtrykket med limefrugt, jasmin, grønne æbler og blomsternoter. Meget aromatisk og syren meget dominerende. Savner lidt mere fylde. 87 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinmonopolet til 100 kr. tilbudspris

Libby’s Pride Pinotage 2020, Sydafrika. 4 stjerner Frisk i duften med blommer og mørke krydderier. Medium koncentration og frugtig i udtrykket med sorte bærnoter, varme krydderier og strejf vanilje. Fint balanceret med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos humanaid.dk til 149 kr. tilbudspris

Morin Pere & Fils Bourgogne Chardonnay VV 2019, Frankrig. 5 stjerner Fersken i duften. Meget klassisk i udtrykket med stenfrugt, citrus, smørblomst og vanilje i smagen. Pæn intensitet og en forholdsvis lang let krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Holte Vinlager til 170 kr. tilbudspris

Natale Verga Sauvignon 2018, Italien. 4 stjerner Masser af hyldeblomst i næsen. Meget ekspressiv i næsen men mere afdæmpet i smagen med citrus og stikkelsbærnoter. Pæn balance men savner lidt mere dybde i smagen. 87 Alkoholprocent.: 12% Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Rioja Bordon Gran Reserva 2011, Spanien. 4 stjerner Støvet lidt diskret næse. En del fadpræg i smagen med brombær, tobak, læder og vanilje. Klassisk Rioja men noget tør i eftersmagen. Fin vin til prisen, men heller ikke prangende. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Føtex, Bilka til 85 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.