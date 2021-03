Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Foråret nærmer sig og de første forårsbebudere er ankommet. Vintergækker, erantis og ikke mindst stenbiderrognen. Det er derfor også tid til at se mere mod hvidvinene og ugens bedste køb er bestemt et godt bud på en klassisk vellavet riesling fra Alsace. Danskerne elsker vinene fra Alsace og det forstår man for alsidigheden er stor og man får generelt meget for pengene. Bedste vin er en syrah fra Sicilien som viser at man de senere år er kommet langt med kvaliteten af syrah vinene på vulkanøen sydpå.

Speri Valpolicella Classico 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Lys og enkel vin med røde bær i næsen. Meget let og harmonisk med ribs, jordbær og lyse krydrede noter. Fin balance og længde. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 95 kr. tilbudspris

Mount Langi Ghiran Cliff Edge Shiraz 2018, Australien. 5 stjerner Let urtet næse hvilket klæder vinen. Koncentreret med parfumerede noter i smagen af violer, sort peber, boysenbær og vanilje. Spændende atypisk i stilen med en lang vedvarende afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Laudrup Vin til 149 kr. tilbudspris

Heartland Shiraz 2018, Australien. 4 stjerner Varm krydret næse. Brombær, peber og vaniljenoter i smagen. Pæn koncentration, men alkoholen lidt anmassende. Varm krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Vinens Verden til 109 kr. tilbudspris

Ruffino Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2015, Italien. 5 stjerner Syltede bitre bærnoter i duften. Blød, rund med masser af sorte bitre kirsebær, tobak, varme krydderier og vanilje i smagen. Meget moden i udtrykket med en fin lang og lidt tør afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos MENY til 180 kr. tilbudspris

Nino Negri Le Tense Sassella 2016, Italien. 5 stjerner Lys krydret nebbiolo fra det nordlige Lombardiet. Blød og rund med masser af karakter. Sorte bitre bær, lakrids, tobak og vanilje. Flot balance og en fin krydret men også lidt tør afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos leafbird.dk til 129 kr. tilbudspris

Fontanafredda Barolo 2017, Italien. 5 stjerner Violer og mørke syltede bær i duften. Klassisk Barolo med tørre tanniner og i smagen sorte bær, tobak, kamfer og vaniljenoter. Fin balance med en let tør krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 139 kr. tilbudspris

Rocca di Castagnoli Pratola Merlot 2013, Italien. 4 stjerner Tæt moden svampet næse. Flot koncentration og forholdsvis kølig i udtrykket. Masser af merlot karakter med brombær, mocca og urtede noter som klæder vinen. Fin varm krydret afslutning. En vin som er på toppen nu og ikke bør gemmes meget længere. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinmonopolet til 275 kr. tilbudspris

Bodegas Morca Godina Garnacha 2018, Spanien. 5 stjerner Fyldig tæt næse. Flot koncentration med brombærnoter, krydderier, sød lakrids og vanilje i smagen. Bedre balanceret og ikke så overstyret som tidligere årgange. Men er man til kraftige koncentreret vin bliver man næppe skuffet. 91 Alkoholprocent.: 16% Set hos AndrupVin til 169 kr. tilbudspris

Corte Alle Mura Chianti Riserva 2015, Italien. 4 stjerner Stort set intet i næsen. Pæn koncentration, syren lidt stikkende men ellers sorte bær, tobak og vanilje i smagen. Tør krydret afslutning. Til prisen helt i orden. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos Lidl til 55 kr. tilbudspris

Vidal-Fleury Ventoux 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Frugtig meget ligefrem i udtrykket. Masser af sorte bær, peber og vilde krydrede noter. Rustik i udtrykket på den gode måde med en pæn krydret afslutning. Simpel men en flot vin til prisen. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Philipson Wine til 55 kr. tilbudspris

Mancey Crement de Bourgogne Blanc de Blanc NV, Frankrig. 4 stjerner Frisk i udtrykket med fersken og æble. Fin mousse og en slank vellavet vin. Pæn syre og en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12% Set hos koegevinhandel.dk til 110 kr. tilbudspris

Croix de la Fuste Sablet Cote du Rhone Villages 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i duften. Saftig og imødekommende med masser af modne jordbær, tobak og varme krydderier i smagen. Let tørt tanninbid og en fin krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Megavin til 60 kr. tilbudspris

Isadora Prosecco Rosé NV, Italien. 3 stjerner Bubblegum i næsen. Simpel sødmefuld vin med masser af solmodne jordbær, hindbær noter. Moussen noget aggressiv. Saftevand med bobler. 85 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Kvickly,Superbrugsen til 59 kr. tilbudspris

Cave Saint-Desirat Saint-Joseph Blanc Cuvee Diane 2019, Frankrig. 4 stjerner Mørk fyldig vin med modne pærer, melon og smørblomster i duft og smag. Den høje alkohol er velintegreret men det er ubetinget en vin der kræver mad til. Medium syre og en fyldig let krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos MENY til 125 kr. tilbudspris

L’abeille The bee 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Vin på picpoul fra det sydfranske. Melon i næsen. Tropiske frugtnoter især mango, abrikos og limefrugt. Simpel ligefrem men velbalanceret vin. Frugtig afslutning. Flot vin til den pris. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Winefamly til 58 kr. tilbudspris

Mauro Molino Roero Arneis 2018, Italien. 4 stjerner Limefrugt i næsen. En let frisk vin med gule æbler, citrus og melon karakter. Flot syre og friskhed. Frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Theis Vine til 130 kr. tilbudspris

Joao Portugal Ramos Loios 2019, Portugal. 3 stjerner Spinkel let hvidvin med lette grønne noter af umoden fersken, græs og citrus. Savner mere frugt og karakter. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Labouré-Roi Chardonnay Excellence 2019, Frankrig. 4 stjerner Toast i næsen med solmoden fersken. Klassisk chardonnay med stenfrugt, smør og vanilje i smagen. Forholdsvis koncentreret, alkoholen lidt anmassende men ellers pæn syre og længde. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Leeuwin Estate Prelude Vineyards Chardonnay 2018, Australien. 5 stjerner Flot næse med fersken og vanilje. Yderst velbalanceret vin med fersken, let tropisk frugt, citrus og vanilje i smagen. Meget harmonisk og imødekommende vin fra det vestlige Australien. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 255 kr. tilbudspris

Trapiche Medalla Chardonnay 2018, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Let fadpræg i næsen. Fin solmoden frugt med fersken, tropisk frugt og vanilje i smagen. Rimelig koncentration, flot balance og en flot lang afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Føtex, Bilka til 75 kr. tilbudspris

Jakob Schneider Riesling 2020, Tyskland. 4 stjerner Masser af fersken i næsen. Let og frugtig vin med sødmefulde røde æbler, blomster og citrusnoter. Meget ligefrem med en fin frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Jysk Vin til 80 kr. tilbudspris (1 l)

Libby’s Pride Chardonnay 2020, Sydafrika. 2 stjerner Røget næse. Bitter i frugten med tropisk frugt, citrus og blomsternoter. Anelse tung og jeg savner bedre syrebalance. Tung og uinspirerende. 84 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos humanaid.dk til 149 kr. tilbudspris

Chateau d’Orschwihr Riesling Bolleberg 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Krydret intens næse. En vis modenhed og riesling karakter fornemmes. Fyldig med gule æbler, limefrugt og honningmelon i smagen. Pæn syre og en pæn balance. Sprød afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Voerzio Martini Derthona 2019, Italien. 5 stjerner Vin på den ukendte timorasso drue. Fyldig vin med melon, fersken og let krydrede noter. Pænt balanceret og en vin der bør have mad som ledsager. Koncentreret med en medium syre. Pæn lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Mr. Ruby til 179 kr. tilbudspris

Cuvée Dissenay Pinot Noir 2019, Frankrig. 2 stjerner Diskret i næsen. Anelse tør i smagen med røde bitre bær og krydderier. Simpel og meget kort i smagen. 84 Alkoholprocent.: 13% Set hos Irma til 50 kr. tilbudspris

Alois Lageder Pinot Noir 2018, Italien. 4 stjerner Meget lys med hindbær og ribs noter i duft og smag. Meget ren og umiddelbar i udtrykket pakket ind af en flot præcis syre. Sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos Vinoble til 179 kr. tilbudspris

Svoltacarrozze Toscana Rosso 2010, Italien. 5 stjerner GODT KØB Vin på sangiovese og cabernet sauvignon som fast først frigives efter næsten 10 år. Moden svampet næse. Blød og imødekommende i smagen med syltede kirsebær, varme krydderier, tobak og krydrede fadnoter. Meget ligefrem og en flot vin til at nyde nu. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos dvin.dk til 110 kr. tilbudspris

Brennfleck Riesling 2019, Tyskland. 4 stjerner Flot syrlig næse med grønne æbler. Fyldig med masser af intensitet i smagen. Røde æbler og blomsternoter med en anelse frugtsødme i afslutningen. Ganske fin vin. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinotto til 119 kr. tilbudspris

Niepoort Crusted Port, Portugal. 5 stjerner Crusted port er en portvin blandet af flere år men hvor man forsøger at ramme vintage port stilen men til en lavere pris. Masser af modne blommer i næsen. Fyldig og meget vinøs i udtrykket med mørke sorte bær, Sødmefulde varme krydderier, tobak og vanilje. En flot vin klar til at nyde nu. Både til en chokoladedessert men kan også gå til oste eller måske endda en stor bøf! 91 Alkoholprocent.: 19,5% Set hos Skjold Burne til 170 kr. tilbudspris

Feudo Maggari Maharis Syrah 2017, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Masser af sort peber i næsen. Fyldig vin med sorte bær, peber, krydderier og vanilje. Spændende og yderst vellavet vin fra Sicilien. Flot pakket ind af en balanceret syre. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Supervin til 200 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.