Weekendens bedste vinkøb

Det var lidt en gennemsnitlig uge hvor kun få vine imponerende mig, når jeg kigger på kvaliteten for det de koster. En ung Ribera del Duero væltede mig dog bagover, da denne vinstil ofte er lidt simpel og rå. Men denne havde det hele og bestemt et interessant projekt at følge. Bedste køb kom fra Rhône og som endnu en gang viser at de seneste år har vejrguderne været gavmilde og gjort forudsætningerne for gode vine store i det sydfranske.

Les Alcusses 2016, Spanien. 4 stjerner Blend fra Valencia. Mørk i udtrykket med animalske noter i duften. Pæn intensitet i smagen med sorte bær, krydderier, sort peber og vanilje. Anelse tørhed i eftersmagen. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos D-Wine.dk til 89 kr. tilbudspris

Schloss Reinhartshausen Riesling 2018, Tyskland. 5 stjerner Klassisk flot rieslingnæse. Fyldig med røde æbler, flint, citrus og blomsternoter i smagen. Velbalanceret med en lang frugtig afslutning med en smule frugtsødme hvilket klæder vinen. 91 Alkoholprocent.: 12% Set hos D-Wine.dk til 150 kr. tilbudspris

Domaine Alary La Gerbaude Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Imødekommende og frugtig i duften med masser af røde bær. Saftigt udtryk og drevet af frugten. Pænt balanceret med en krydret afslutning. Overbevisende CdR. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Jysk Vin til 90 kr. tilbudspris

Rivetto Barolo Vigna Rionda 2014, Italien. 5 stjerner Moden næse med kamfer og tobak. Flot intens smag af sorte kirsebær, læder, lakrids og vanilje. Kølig i udtrykket med en flot balance og længde. Kan nydes nu men vil udvikle sig yderligere det næste årti. 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos Supermaco til 399 kr. tilbudspris

Pfaffl Zweigelt vom Haus 2019, Østrig. 4 stjerner Lys og let vin med parfumerede noter i duft og smag. Pæn struktur med røde kirsebær og lyse krydderier. Simpel vin og lidt for parfumeret. 87 Alkoholprocent.: 13% Set hos Skjold Burne til 85 kr. tilbudspris

Libby’s Pride Shiraz 2018, Sydafrika. 4 stjerner Flot intens næse med masser af sort peber. En pænt balanceret og krydret vin med solmodne bær og vaniljenoter. Meget ligefrem med en fin sødmefuld og krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos humanaid.dk til 149 kr. tilbudspris

Passo dopo Passo Primitivo 2020, Italien. 3 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Anelse parfumeret i smagen med blomme, vanilje og bagte krydderier. Medium koncentration med en krydret afslutning. Savner lidt kant og alkoholen lidt for dominerende. 86 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Propperiet til 89 kr. tilbudspris

Auroch 2020, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Ung tempranillo fra Toro i det vestspanske. Sort og koncentreret med masser af brombær, mocca og mørke krydderier. Simpel men vellavet vin med masser af intensitet og længde. Man får meget vin for pengene her. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Vinens Verden til 69 kr. tilbudspris

Palacio de Villachica Crianza 2017, Spanien. 4 stjerner Klassisk Rioja med masser af fad i næsen. Mørk med brombær, tobak, rødt kød og vanilje i smagen. Noget tørhed i eftersmagen og generelt fornemmes en del tannin. Frugtig mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 75 kr. tilbudspris

Marigny-Neuf pinot Noir 2019, Frankrig. 4 stjerner Lys og ekspressiv i næsen med ribs og hindbær. Tør og let i stilen med kun lige moden bær, kølige krydderier og roser i smagen. Pæn balance, ikke voldsom fyldig vin. Let krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Dvin.dk til 100 kr. tilbudspris

Schloss Bockfliess Grüner Veltliner Vom Löss 2020, Østrig. 4 stjerner Frugtig umiddelbar næse. Pæn fylde med fersken, hvid peber og Lyse krydrede noter. Let frugtsødme i eftersmagen. Pæn ligefrem vin. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Holte vinlager til 79 kr. tilbudspris

Hanewald-Schwerdt Chardonnay 2019, Tyskland. 4 stjerner Let fersken i næsen. Syrlig og spinkel chardonnay med gule æbler og citrus pakket ind af en høj syre. Savner lidt mere dybde – lidt til den lette og for syrlige side. 87 Alkoholprocent.: 13% Set hos Mr. Ruby til 85 kr. tilbudspris

Dusk til Dawn Chardonnay 2019, Australien. 3 stjerner Tropiske frugtnoter i duften. Anelse spinkel i frugten og fadsmagen dominerende. Synes ikke den hænger helt sammen. Bitre fersken, lime, ananas og vanilje i smagen. Tør lidt spids afslutning. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinotto.dk til 119 kr. tilbudspris

Jordan Chardonnay 2019, Sydafrika. 5 stjerner Flot intens krydret næse. Masser af moden fersken, tropisk frugt og vanilje i smagen. Flot fadintegration og en vellavet vin med en fin lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinmonopolet til 150 kr. tilbudspris

Marchesi di Barolo Samsara 2019, Italien. 4 stjerner Solmodne bær i duften. En let og imødekommende barbera fra Piemonte med kirsebær, lakrids, krydderier og vanilje i smagen. Velbalanceret med en fin afslutning. Ikke voldsom dyb. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos MENY til 130 kr. tilbudspris

Madame Veuve Point Macon Villages 2018, Frankrig. 4 stjerner Fersken noter i duften. Frugtig og meget ligefrem chardonnay med en pæn fylde drevet af frugten. Savner lidt i syren og intensiteten. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos AndrupVin til 129 kr. tilbudspris

Leipp Leininger Pinot Gris 2018, Frankrig. 4 stjerner Diskret i næsen. Fyldig og sødmefuld i smagen med krydrede noter, abrikos og honning. Pæn syre og en lang afslutning. Server den evt. til asiatisk mad! 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Koegevinhandel.dk til 105 kr. tilbudspris

Santa Rita Rosé 2020, Chile. 4 stjerner Lette jordbær i duften. Spinkel og frugtig i smagen med ribs, hindbær og lette krydderier. Lidt kort i afslutningen. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos MENY, SPAR m.fl. til 60 kr.

Gérard Bertrand Coté des Roses 2020, Frankrig. 3 stjerner Masser af lyse røde bær i duften. Frugtig i smagen med en let bitterhed. Hindbær og ribs i smagen. Lidt kort i eftersmagen. 86 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Escarpment Pinot Noir 2018, New Zealand. 4 stjerner Intense hindbær og ribs noter i duften. En let og frugtig pinot med masse af intensitet i smagen af røde bær, kølige krydderier, blomster og vanilje. Pæn frugtig men også lidt tør afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinspecialisten til 169 kr. tilbudspris

Sumarroca Cava Reserve Brut 2018, Spanien. 4 stjerner Frugtig, meget ligefrem i smagen med fersken, abrikos og lime. Pæn koncentration og længde. 88 Alkoholprocent.: 12% Set hos Philipson Wine til 70 kr. tilbudspris

Marqués de Vargas Reserva 2015, Spanien. 5 stjerner Klassisk Rioja næse med masser af vanilje og moden frugt. Pæn koncentration med brombær, kokos, tobak, varme krydderier og masser af fadpræg i smagen. Flot balance og en pæn lang afslutning. Ultraklassisk Rioja på den gode måde. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winefriends til 139 kr. tilbudspris

Pagos del Rey 409 Crianza 2018, Spanien. 4 stjerner Masser af mørke krydrede noter i denne vin fra Ribera del Duero. Brombær, mocca, tobak og vanilje i smagen. Rimelig koncentration, pænt balanceret med en fin afslutning med en anelse tørhed. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Piccini Memoro Rosso NV, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af kirsebærnoter i duften. Krydret i smagen med masser af moden frugt, tobak og varme krydderier. Fin balance og en ganske flot vin til prisen. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 43 kr. tilbudspris

Rudolf Müller Dornfelder Rosé 2020, Tyskland. 4 stjerner Bolchesødme i duften. Jordbær i smagen og meget let vin. Simpel rosé med en let restsødme og en frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 35 kr. tilbudspris

Picaro del Aguila 2019, Spanien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Ung vin fra Ribera del Duero men lavet på druer fra gamle vinstokke. Og hvilken vin! Masser af bærintensitet pakket ind i mange lag. Så vellavet med en lang frugtig afslutning. Definitivt den bedste unge vin jeg har smagt herfra. 93 Alkoholprocent.: 14% Set hos Supervin til 270 kr. tilbudspris

Chateau Ferreyres 2019, Frankrig. 4 stjerner Ikke meget i næsen. Mere i smagen med solbær, brombær, tobak og vanilje. Flot koncentration og en vellavet fin Bordeaux. Pæn længde. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos TheWineCompany til 75 kr. tilbudspris

Lucky Bastard Red 2019, Australien. 2 stjerner Krydret næse. Anelse bitter frugt i smagen med brombær, peber og strejf vanilje. Virker udpint i frugten og tør i afslutningen. 83 Alkoholprocent.: 15% Set hos Aldi til 50 kr. tilbudspris

Dr. Loosen Riesling 2020, Tyskland. 4 stjerner Lys let riesling, meget syrlig i udtrykket. Frugtig med en anelse sødme i smagen. Røde æbler, citrus og abrikos. Slank og rank vin, ikke specielt dyb dog. 88 Alkoholprocent.: 10,5% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Henry Fuchs Cremant d’Alsace Extra Brut NV, Frankrig. 4 stjerner Grønne æbler i næsen. En slank og rank crement med en pæn mousse og bagved æbler, citrus og lette blomsternoter. Flot syre men ikke så dyb i smagen. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 150 kr. tilbudspris

Jean-Philippe Fichet Bourgogne Blanc 2018, Frankrig. 5 stjerner Friske noter af fersken i næsen. Flot klassisk hvid Bourgogne med kølige stenfrugt noter og et let velintegreret fadpræg. Pæn intensitet og en let krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Otto Suenson til 149 kr. tilbudspris

Messapi Zinfandel 2019, Italien. 3 stjerner Masser af røde bær i duften. Sorte bitre bær noter og varme krydderier. En del tørhed og virker en anelse udpint i smagen. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Bilka til 55 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.