Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

To fyldige og kraftige vine, men fra hver sin side af jorden, hev topplaceringerne frem i ugens vintest. De første topvine fra 2019 fra Rhonedalen er begyndt at komme på markedet og det er bestemt en årgang at se frem til. Måske en af de bedste årgange sammen med 2016 i min optik. Ugens bedste køb kommer fra Australien og er en shiraz som viser sit næsten optimale udtryk med masser af koncentration, men bundet op af en yderst flot syre så den ikke fremstår for tung. Til under hundrede kroner er dette bestemt en vin der er alle penge værd og mere til…

Pallaziolo Primitivo 2018, Italien. 4 stjerner Sødmefuld og parfumeret i duften. Tør i smagen med sorte bær, peber, lakrids og vanilje. Tørre tanniner og en parfumeret afslutning. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Supermarco til 95 kr. tilbudspris

Jacques Dépagneux Beaujolais VV 2018, Frankrig. 4 stjerner Diskret i duften. Røde let bitre bærnoter i smagen med kølige krydderier pakket ind af et tørt tanninbid. Der kommer lidt mere i eftersmagen med banan, ribs og krydderier. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Holte vinlager til 80 kr. tilbudspris

Domaine Palon Gigondas 2019, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Flot intens næse med masser af sorte bær. Yderst imødekommende med masser af krydrede bærnoter, lakrids, urter og sort peber. Lang vedvarende afslutning. En powervin men hvilket pragtstykke. Fem kæmpe stjerner. 94 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos Propperiet til 183 kr. tilbudspris

Palacio de Villachica Crianza 2016, Spanien. 4 stjerner Fyldig vin med masser af sorte bær i duften. Brombær, mocca og vanilje i smagen. Alkoholen lidt brændende. En på mange måder klassisk kraftig Toro vin. Krydret varm afslutning. 88 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 96 kr. tilbudspris

Jülg Spätburgunder 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Frugtig næse domineret af røde bær. Fortsætter i smagen med hindbær, jordbær og vilde krydderier. Meget umiddelbar og imødekommende med en let krydret afslutning. Ganske fin pinot og især til tilbudsprisen 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Mr. Ruby til 119 kr. tilbudspris

Black Cottage Pinot Noir 2020, New Zealand. 4 stjerner Intense kølige skovbær i duften. Anelse umoden i udtrykket med sorte bær, citrus, bitre noter og strejf vanilje. Savner mere koncentration og frugtdybde. Mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent.: 12% Set hos D-Wine.dk til 160 kr. tilbudspris

Marigny-Neuf Sauvignon 2019, Frankrig. 4 stjerner Sprøde stikkelsbærnoter i duften. Medium koncentration, flot stringent i udtrykket med citrus, grønne æbler og blomster i smagen. Fin balance og en mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Dvin.dk til 100 kr. tilbudspris

Johann Klauss Grüner Veltliner 2019, Østrig. 4 stjerner Let citrus i duften. Spinkel let vin med citrus, grønne æbler og strejf af blomster. Mellemlang afslutning. Noget simpel men til prisen fin. 86 Alkoholprocent.: 12% Set hos MENY til 40 kr. tilbudspris

Atance Bobal 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Vin fra Valencia på bobal, som er en lokal drue som er på vej frem. Frugtig vin med sorte kirsebær og jordbær i smagen. Ung vin, vellavet og meget imødekommende. Pæn afslutning med en let tørhed. Spændende bekendtskab. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Supervin til 100 kr. tilbudspris

Edmeades Zinfandel 2017, Californien. 5 stjerner Sødmefuld krydret i næsen. Imødekommende og venlig med bløde runde tanniner. Intense røde bærnoter, varme krydderier og vanilje. Saftig fin afslutning. Crowd-pleaser på den gode måde! 91 Alkoholprocent.: 15% Set hos Jysk Vin til 139 kr. tilbudspris

Woven Stone Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Anelse varm i næsen med tropiske frugtnoter. Atypisk sauvignon fra N.Z dyrket i et varmere klima hvilket giver mere tropiske noter i duft og smag. Fyldig i smagen med gule æbler, limefrugt og smørblomst. Fin frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos d-wine.dk til 119 kr. tilbudspris

Nugan Parish Shiraz 2018, Australien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Fyldig tæt næse med masser af sorte bær. Koncentreret med brombær, mynte, sort peber og vanilje i smagen. Fin syre holder vinen på plads. Lang vedvarende afslutning. Flot vin til prisen. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

Chateau Ferreyres Sauvignon Blanc 2019, Frankrig. 4 stjerner Stikkelsbær, citrus og lyse blomster i duft og smag. Klassisk i udtrykket med en kølig frisk profil med let umoden frugt og masser af syre. Fin balance og sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos TheWineCompany til 75 kr. tilbudspris

Rafale Chardonnay 2019, Frankrig. 2 stjerner Let fersken i duften. Bitre stenfrugt noter og noget udpint i smagen. Meget simpel og kort i smagen. I min optik ikke en vin der burde sælges. 81 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Koegevinhandel.dk til 45 kr. tilbudspris

District 7 Pinot Noir 2018, Californien. 4 stjerner Solmodne jordbær i duften. Frugtig meget ligefrem vin, nærmest som saftevand med alkohol. Simpel med en mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Superbrugsen til 67 kr. tilbudspris

Libby’s Pride Blush Sweet Rosé NV, Sydafrika. 2 stjerner Noget uren i næsen. Fyldig rosé med sødmefulde røde bær og blomster i smagen. Lidt bolsjeagtig i eftersmagen. Prisen er alt for høj! 83 Alkoholprocent.: 12% Set hos humanaid.dk til 149 kr. tilbudspris

Twilight White Zin 2019, Californien. 4 stjerner Jordbær i duften. Sødmefuld let rosévin som er meget populær i USA. Nogen stor vin bliver det aldrig, meget simpel, men omvendt ligefrem og frugtig og hvis man samtdig holde af sødme er det en fin terrassevin. 85 Alkoholprocent.: 11% Set hos Fakta til 40 kr. tilbudspris

Eser Riesling no. 1 Trocken 2019, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Intens riesling næse. En sprød klassisk vin med masser af intensitet med grønne æbler, citrus og blomster. Sprød og fin afslutning. Jeg synes man får meget for pengene her. 89 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Skjold Burne til 75 kr. tilbudspris

Pierre Chavin Rosé 2020, Frankrig. 2 stjerner Lys og meget let rosévin. Lette røde bær og lyse krydderier. Ikke specielt meget intensitet og noget vandet. Syren virker tilsat. En noget ligegyldig vin. 82 Alkoholprocent.: 12% Set hos SPAR til 60 kr. tilbudspris

Ben Glaetzer Wallace 2018, Australien. 4 stjerner Intens krydret næse. Pæn koncentration og ung i udtrykket med masser af sorte bær, violer, rødt kød og vanilje. Imødekommende i stilen med en fin krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Vinens Verden til 149 kr. tilbudspris

Maison Chanzy Rully en Rosey 2018, Frankrig. 4 stjerner Fersken i næsen. Medium koncentration med citrus, melon, fersken og lyse krydderier i smagen. Vellavet men ikke voldsom meget at byde på, især prisen taget i betragtning. Pæn ligefrem lidt neutral chardonnay. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinotto.dk til 179 kr. tilbudspris

Lustau Almacanista González Obregón Amontillado Sherry, Spanien. 5 stjerner Intense sherry noter og nødder i duften. Knastør med orange, kage og mandler i smagen. Medium koncentration. Fin elegant med en lang let krydret afslutning. 92 Alkoholprocent.: 18,5% Set hos Vinspecialisten til 250 kr. tilbudspris (0,5 l)

Paarl Shiraz 2020, Sydafrika. 4 stjerner Varm krydret næse. Mørke noter med sorte bær, bagte krydderier og vanilje. Simpel i udtrykket og alkoholen brænder noget. 85 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Lidl til 49 kr. tilbudsprisris

Domaine Zind-Humbrecht Riesling Roche Roulée 2018, Frankrig. 5 stjerner Mørk og intens i duften med tydelig riesling karakter. En fyldig vin med abrikos, gule æbler, mineralitet og blomsternoter. Flot balance og en seriøs spændende og ganske overbevisende vin. 93 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 195 kr. tilbudspris

Alamos Malbec Rosé 2020, Argentina. 3 stjerner Meget lette røde bær i næsen. Spinkel i udtrykket med lyserøde bær og blomsternoter. Simpel og meget let i udtrykket. Kort i smagen. 83 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Ruffino Rosé Extra Dry NV, Italien. 3 stjerner Røde bær i næsen. Lidt aggressiv i moussen. Let sødmefuld i smagen med bitre røde bærnoter. Kort afslutning. 86 Alkoholprocent.: 12% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Gotas de Mar Albarino 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Mørk og fyldig næse. Fin intensitet med fersken, melon, limefrugt i smagen. Vellavet vin velegnet til skaldyr. Sprød lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 12% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

RZ by Quinta de Ramozeiros Grande Reserva 2015, Portugal. 5 stjerner Fra Douro på en række af de mest klassiske druer herfra. Næsten sort med masser af karakter og dybde i smagen. Brombær, lakrids, rødt kød, sort peber og toastpræg i smagen. Flot balanceret med en lang vedvarende afslutning. 92 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos AMKA til 250 kr. tilbudspris

Kramer Kaisergarten Chardonnay 2018, Tyskland. 5 stjerner Masser af fersken i næsen. En fyldig vellavet chardonnay med masser af frugtintensitet; abrikos, fersken, melon og vanilje. Flot syre og en lang afslutning hvor fadet især slår igennem. 92 Alkoholprocent.: 13% Set hos AndrupVin til 199 kr. tilbudspris

Lynus Infante 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Sort koncentreret vin med animalske noter i duften. En ung Robera del Duero med masser af bærintensitet i smagen. Fin balance og en pæn repræsentant for Roble kategorien som nydes kølig. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winefriends til 89 kr. tilbudspris

Emiliana Adobe Cabernet Sauvignon 2019, Chile. 3 stjerner Diskret i næsen. Medium koncentration med lette solbærnoter, tobak og strejf vanilje. Meget let og simpel. Kort krydret afslutning. 84 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 40 kr. tilbudspris

Valle de Nabal 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Masser af sorte bær i duften. Saftig og imødekommende Ribera del Duero med brombær, mocca, tobak og strejf vanilje. Pænt balanceret med en fin men også lidt tør afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Otto Suenson til 99 kr. tilbudspris

The Pebble Sauvignon Blanc 2020, Frankrig. 3 stjerner Masser af stikkelsbær i duften. Medium koncentration. Let sødmefuld med syrlige noter. Ikke voldsom megen intensitet i smagen. Simpel med en let blomstret afslutning. 85 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Føtex til 69 kr. tilbudspris

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Italiensk vinfestival 25+26 juni - køb billet nu - klik her.

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.