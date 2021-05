Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vinene fra Rioja er ved at få en renæssance og det er fuldt fortjent for der er mange rigtig gode vine. Problemet på et tidspunkt var man pressede for meget ud af markerne og druerne, hvilket betød mangel på koncentration og en udtalt bitterhed. Derudover havde man en tendens til at overstyre brugen af fade og desværre også benytte fade som kvalitetsmæssigt ikke var i orden. Markedet responderede med at kigge andre steder i Spanien. Men nu ser det ud til man har fået vendt udviklingen og kvaliteten er i min optik steget de senere år. Et godt eksempel er netop ugens bedste vin.

Moltes Cremant d’Alsace Brut Rosé NV, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. Tør med pæn mousse og bagved røde bærnoter, citrus og blomsternoter. Ung i udtrykket men fin balance og længde. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinfordig.dk til 140 kr. tilbudspris

Topf Grüner Veltliner 2019, Østrig. 4 stjerner Gule æbler i duften. En frugtig meget ligefrem vin i udtrykket. Æbler, melon, hvid peber og citrusnoter i smagen. Pænt balanceret men savner lidt dybde. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos WineFamly til 68 kr. tilbudspris

Masciarelli Castello di Semivicoli Abruzzo Pecorino 2019, Italien. 5 stjerner Spændende drue som primært findes i Abruzzo. Fyldig i udtrykket med fersken, licchi, melon og krydrede noter. Flot struktur og en pæn dybde i vinen. Fin lang afslutning. Nyd den især til mad. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Strandgaarden til 140 kr. tilbudspris

Moillard Chablis Coquillage 2020, Frankrig. 3 stjerner Fersken i duften. En noget simpel og meget frugtig chablis hvor jeg primært savner noget syre. Anelse vandet og meget kort. 83 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 79 kr. tilbudspris

Spier Heritage Cabernet Sauvignon 2018, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af røde bær i duften. Solmoden solbær, tobak, varme krydderier og vanilje i smagen. En flot klassisk cabernet sauvignon med en flot balance og længde. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Irma til 83 kr. tilbudspris

Cecchi Brunello di Montalcino 2015, Italien. 5 stjerner Flot ren næse med røde bærnoter. Flot struktur og en flot balanceret og ganske imødekommende vin med sorte kirsebær, vilde krydderier og vanilje i smagen. Let tør men pæn afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 150 kr. tilbudspris

Marlborough Pinot Noir 2019, New Zealand. 3 stjerner Meget reduktiv i duften. Lys med skovbærnoter og lyse krydderier i smagen. Simpel ligefrem vin. Let krydret men også bitter afslutning. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos Lidl til 65 kr. tilbudspris

Trediberri Langhe Nebbiolo 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Lys med diskrete røde bær i næsen. Pæn ren frugt domineret af røde kirsebær og lyse krydderier. Medium koncentration. Let tørhed i afslutningen. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Philipson Wine til 90 kr. tilbudspris

G.D. Vajra Langhe Rosso 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blend af forskellige druer. En lys og let vin meget frugtig i udtrykket domineret af røde bær. Simpel men vellavet og med en fin lang afslutning. Meget drikkevenlig nu. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinspecialisten til 99 kr. tilbudspris

Arbolaca 2017, Spanien. 3 stjerner Tempranillo fra Toro. Masser af sorte bær i næsen. Intens med en pæn fylde. Brombær, mocca og vaniljenoter. Noget simpel og alkoholen dominerer for meget. Krydret varm afslutning. 85 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 62 kr. tilbudspris

Goru 38 Barrels 2017, Spanien. 5 stjerner Blend fra Jumilla i det østspanske. Fyldig krydret næse. Fortsætter i smagen med masser af koncentration. Brombær, lakrids, varme krydderier og vanilje i smagen. Flot balance og en krydret varm afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Holte vinlager til 165 kr. tilbudspris

Angus The Bull 2017, Australien. 4 stjerner Masser af sorte bær i duften. Brombær, solbær, peber, varme krydderier og vanilje i smagen. Fint balanceret med syren og bliver ikke for tung. Savner måske lidt i dybden men ellers ganske pæn. Lidt atypisk cabernet sauvignon i udtrykket. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos d-wine.dk til 165 kr. tilbudspris

Cortonesi Lèonus 2019, Italien. 4 stjerner Sangiovese baseret vin. Røde bær i næsen. Masser af bærintensitet i smagen med kirsebær, tobak og vanilje. En vin drevet af frugten, vellavet med en fin krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Jysk Vin til 100 kr. tilbudspris

Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale 2015, Italien. 5 stjerner Modne sorte kirsebærnoter i duften. Medium koncentration. Anelse tørhed i smagen med bagved masser af letbitre og syltede kirsebær, tobak og vanilje. Fin balance og tør krydret afslutning. Meget klassisk! 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 130 kr. tilbudspris

Evaristo Tinto 2019, Portugal. 4 stjerner Masser af umiddelbare røde bær i næsen. En simpel men vellavet vin med masser af bærintensitet i smagen. Frugtig afslutning. Til prisen bestemt i orden. 87 Alkoholprocent.: 13% Set hos Føtex til 45 kr. tilbudspris

Marques de Vargas Gran Reserva 2012, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Klassisk Rioja med masser af fadnoter i duften. Pæn intensitet med brombær, mocca, kokos og masser af vanilje i smagen. Lang sødmefuld krydret afslutning. Vellavet Rioja af den gamle skole som i den grad holder. 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winefriends til 189 kr. tilbudspris

Neirano Tirteo Barbera d’Asti 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af sorte bær i duften. Anelse parfumeret i smagen med blommer, lakrids og vaniljenoter. Pænt balanceret og en moderne Barbera med en fin krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Supervin til 80 kr. tilbudspris

Milton Park Shiraz 2018, Australien. 3 stjerner Varm krydret næse. Medium koncentration med let bitre sorte bær, peber og strejf vanilje. Noget kort og bitterheden forstyrrer. 85 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Skjold Burne til 75 kr. tilbudspris

Rowan’s Ridge Cabernet Merlot 2019, Sydafrika. 3 stjerner Mørk lidt bagt frugt i næsen. Anelse urtet og umoden i smagen med grøn peber, solbær og tobaknoter. Pæn friskhed men også tør og kort i smagen. 84 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos AMKA til 90 kr. tilbudspris

Kramer Pudelwohl Rosé 2020, Tyskland. 4 stjerner Mørk i farven med ribs i duften. Pæn intensitet med en høj syre. Hindbær, ribs og citrus i smagen. Medium koncentration og sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos AndrupVin til 79 kr. tilbudspris

Peter & Peter Spätburgunder Rosé 2019, Tyskland. 3 stjerner Sødmefulde røde bolsjenoter i duften. Simpel let sødmefuld rosé med jordbær, hindbær og blomsternoter. Mellemlang frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent.: 11% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Bietighöfer Riesling 2019, Tyskland. 4 stjerner Røde æbler i duften. En meget frugtig og ligefrem vin med let frugtsødme i smagen. Simpel og vellavet med en fin sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Otto Suenson til 99 kr. tilbudspris (1 l)

Stahl Sauvignon Blanc 2020, Tyskland. 4 stjerner Flot ren i duften af citrusfrugt. Meget syrlig og spinkel i udtrykket med lette stikkelsbær og citrusnoter. Savner lidt mere frugt. Syrlig afslutning. 87 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

Brennfleck Grauburgunder 2019, Tyskland. 5 stjerner Sprød krydret næse. Pæn intensitet med masser af stenfrugt, krydderier og blomsternoter. Fyldig og en god madvin. Syrlig flot afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinotto til 119 kr. tilbudspris

Tellus Unoaked Chardonnay 2018, Italien. 4 stjerner Fyldig i duften med fersken noter. Slank i udtrykket med stenfrugt og lyse krydrede noter i smagen. Savner lidt mere fylde og afslutningen lidt kort. Men ellers meget ligefrem vin drevet af frugten. 87 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supermarco til 60 kr. tilbudspris

Kramer Pudelwohl 2020, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Blend af pinot blanc og pinot gris. Let blomstret næse. Syrlig i udtrykket med sødmefuld frugtige noter af abrikos, fersken og blomster i smagen. Pæn intensitet og en sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos AndrupVin til 79 kr. tilbudspris

Hewitson Miss Harry 2017, Australien. 4 stjerner Et klassisk blend af grenache, syrah og mouvedre. Lys med en varm krydret næse. Fortsætter i smagen med solmodne brombær, peber og strejf vanilje. Meget ligefrem vellavet vin. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 120 kr. tilbudspris

Colombia Chardonnay 2016, USA. 4 stjerner Intens fyldig chardonnay fra Washington State. Moden fersken, abrikos, lime og vanilje i smagen. Savner lidt i syren men ellers en pæn klassisk chardonnay. Rund blød og frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.