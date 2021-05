Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er i den grad rosétid og senere på foråret vil jeg teste en række vine udelukkende fra Provence til ugens test. Men indtil da ser vi flere rosévine optræde, blandt en ganske forrygende en af slagsen i denne uge. Vi skal til et område som netop er kendt for udelukkende at lave rosévin nemlig Tavel i det sydlige Rhône. En anderledes mere kraftig stil som bør serveres til mad og som godt kan gemmes nogle år da den ofte indeholder en smule garvesyre. Ugens bedste vin er fra Argentina fra danske Hans Vinding-Diers. En yderst flot og imødekommende malbec fra Patagonien, som viser et udtryk som jeg personligt holder meget af. Nemlig en mere let og frugtig malbec ikke pakket ind af for meget fad og koncentration.

Bodega Noemia A Lisa Malbec 2019, Argentina. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Meget intens næse med kærnemælk og sorte bær. Solmodne bærnoter især brombær. Mocca, mørk chokolade og urtede noter. En meget frugtig og imødekommende malbec. Pænt balanceret med en fin lang afslutning. 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinspecialisten til 199 kr. tilbudspris

Madame Vve Point Pouilly Fuissé 2017, Frankrig. 4 stjerner Flot fyldig chardonnay med smørnoter, fersken og citrusnoter. Flot balance og har en del at byde på. Server den til mad. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos AndrupVin til 225 kr. tilbudspris

Domaine de la Chesnaie Sauvignon 2019, Frankrig. 4 stjerner Stikkelsbær i duften. Fyldig vin med masser af frugtige noter. Alkoholen vælter balancen en smule. Fin frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos Holte Vinlager til 75 kr. tilbudspris

Clos de la Grande Grange Cotes du Rhone 2019, Frankrig. 4 stjerner Masser af sorte bær i næsen. Frugtig meget umiddelbar Rhône vin drevet af brombær, timian og peber i smagen. Pæn koncentration og balance. Anelse bitterhed og tørhed i afslutningen. Men flot vin til prisen. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Mirla Bay Sauvignon Blanc 2019, Chile. 4 stjerner Stikkelsbær i duften. En simpel frugtig vin med en pæn koncentration. Melon, røde æbler og limefrugt i smagen. Syren afstemt. Frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent.: 13% Set hos AMKA til 56 kr. tilbudspris

ColleMassari Montecucco Riserva 2016, Italien. 5 stjerner Varme krydrede noter i duften. Klassisk sangiovese med sorte kirsebær, varme krydderier, tørstof og strejf vanilje. Pænt balanceret og stil og kvalitetsmæssigt som en lille Brunello. Flot lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Otto Suenson til 149 kr. tilbudspris

Diego Spinoglio Tannat 2018, Uruguay. 4 stjerner En spændende vin på tannat druen som især trives i Uruguay. En næsten sort vin lidt animalsk i udtrykket med blommer, lakrids, rødt kød og strejf vanilje. Pæn koncentration. Krydret fin afslutning men stadig en del tannin. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Uruguayvine.dk til 155 kr. tilbudspris

Benanti Etna Rosso 2018, Italien. 5 stjerner Lys krydret i næsen. Imødekommende og nærmest burgundisk i udtrykket. Flot frugt domineret af røde kirsebær og ribs. Flot balance og let krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Theis Vine til 140 kr. tilbudspris

Quinta de la Quietud Corral de Campanas 2017, Spanien. 3 stjerner Ung tempranillo fra Toro i det vestspanske. Lidt rå i udtrykket med bitre sorte bær, krydderier og peber noter. Noget udtørrende i munden. Ikke specielt imødekommende. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Laudrup Vin til 134 kr. tilbudspris

Folklore Albarino 2020, Spanien. 4 stjerner Limefrugt i duften. Meget frugtig og imødekommende med fersken, gule æbler og limefrugt i smagen. Pæn balance og en fin sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos WineFamly til 65 kr. tilbudspris

Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo 2018, Italien. 4 stjerner Mørke krydrede noter og sorte bær i duften. Medium koncentration. Lidt hengemt i smagen med brombær, sød lakrids og varme krydderier. Varm krydret afslutning. 86 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Strandgaarden til 80 kr. tilbudspris

Laborde Cremant de Bourgogne Demi Sec NV, Frankrig. 4 stjerner Abrikos og fersken i duften. Pænt afstemt sødme hvor frugten får lov at dominerer og vise sit udtryk fremfor sødmen som jeg ofte synes bliver for voldsom i denne kategori. Fin mousse og længde. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos MENY til 110 kr. tilbudspris

Avenhoorn Chardonnay 2020, Sydafrika. 3 stjerner Masser af solmoden frugt i næsen. Fyldig men også meget varm i udtrykket med en noget dominerende alkohol. Masser af intensitet, savner lidt i syren og fremstår lidt klodset. 83 Alkoholprocent.: 14% Set hos Aldi til 55 kr. tilbudspris

Giulio Pasotti Pinot Grigio delle Venezie 2019, Italien. 2 stjerner Jordbær i duften. Meget vandig i smagen med lette bitre bærnoter. Virker udpint og jeg savner mere syre og friskhed. Kort afslutning. 80 Alkoholprocent.: 12% Set hos Lidl til 39 kr. tilbudspris

Jakob Schneider Grauschiefer Riesling 2020, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Flot rene riesling noter i duften. Frisk og meget umiddelbar i udtrykket med citrus, grønne æbler og blomsternoter i smagen. Medium koncentration og en vellavet ganske fin riesling. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos Jysk vin til 100 kr. tilbudspris

Evaristo Vinho Branco 2020, Portugal. 4 stjerner Lys og blomstret vin i udtrykket. Spinkel med masser af citrus og florale noter i smagen. Savner lidt mere frugt men det der er fungerer fint. Sprød afslutning. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos Føtex til 45 kr. tilbudspris

Ruffino Rosatello 2018, Italien. 4 stjerner Meget lys. Ribs og hindbær i duften. Pæn struktur med en fin syre og lette røde bærnoter i smagen. Elegant fin afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Maison Chanzy Rully 1 Cru Marissou 2018, Frankrig. 4 stjerner Fyldig næse med fersken og abrikos. Flot balanceret med moden stenfrugt, citrus og smørnoter i smagen. Savner lidt mere i dybden prisen taget i betragtning. Pæn lang afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Vinotto til 299 kr. tilbudspris

Cave Les Vignerons Tavel Cuveé Royale Rosé 2020, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB En fyldig og kraftig rosé fra Tavel. Masser af jordbærnoter i duften. Mørk og intens i smagen meget frugtig og velbalanceret. Lang vedvarende eftersmag. Har virkelig meget at byde på men server den til mad. 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris

Emil Bauer Nussdorfer Viognier 2020, Tyskland. 4 stjerner Lys og let viognier med hvide blomster i duften. Meget syrlig med en let frugtsødme og abrikos, licchi, limefrugt og smørblomst i smagen. Medium koncentration og en frisk ligetil vin med en fin krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 129 kr. tilbudspris

Mure Pierres Sèches Pinot Gris 2018, Frankrig. 4 stjerner Masser af tropiske frugtnoter i duften. Klassisk pinot gris fra Alsace med en pæn koncentration, masser af varme krydderier og blomsternoter pakket ind fine tropiske frugtnoter. Pæn lang afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Skjold Burne til 125 kr. tilbudspris

Jeff Carrel Vielle Mule 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Meget lys med en flot ren næse domineret af hindbær. Vellavet vin drevet af frugten pakket ind af en fin syre. Ikke voldsom lang i smagen men generelt et ganske hæderligt glas rosé. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 90 kr. tilbudspris

Alex Garnacha Rosado 2020, Spanien. 2 stjerner En mørk rosé med sødmefulde bolsjenoter i duften. Fyldig men også noget vandet i smagen og lover mere end den kan opfylde. Modne røde bær og lette blomsternoter. Slutter lidt kort og bittert. 82 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 49 kr. tilbudspris

Domaine de la Jaufrette Chateauneuf-du-Pape 2014, Frankrig. 4 stjerner Moden svampet næse. Syltede solmodne bær, sort peber, tobak, lædernoter og vanilje i smagen. Alkoholen noget brændende. Meget rustik i udtrykket og anelse tung. Old School CdP. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos VinforDig.dk til 399 kr. tilbudspris

Tenuta San Guido Le Difese 2018, Italien. 4 stjerner Let urtet i næsen. Medium koncentration med solbær, grøn peber, tørre tobaksnoter og strejf toast i smagen. Pæn intensitet men ikke megen dybde. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Philipson Wine til 200 kr. tilbudspris

Xavier Vignon Arcane Le Fou NV, Frankrig. 4 stjerner Blend af forskellige druer fra forskellige områder og forskellige årgange. Violer i duften. Imødekommende vin med en pæn karakter og dybde. Pæn koncentration med brombær, solbær, lakrids, krydderier og vanilje i smagen. Anelse parfumeret som hurtigt bliver lidt for meget men ellers ganske spændende vin. 89 Alkoholprocent.: 15% Set hos Supervin til 150 kr. tilbudspris

Donelli Lambrusco 1915 NV, Italien. 4 stjerner Masser af sødmefulde sorte bær i duften. Pæn koncentration med blommer, sød lakrids og violer i smagen. Moussen lidt aggressiv men en spændende og fyldig lambrusco som viser at stilen stadig holder! Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent.: 9% Set hos Supermarco til 85 kr. tilbudspris

Pierre Henri Morel Signargues Cotes du Rhone Villages 2019, Frankrig. 4 stjerner Masser af umiddelbare sorte bær i duften. Vin drevet af frugten, ung i udtrykket med masser saftighed og krydderier. Pænt balanceret og med en fin afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Irma til 100 kr. tilbudspris

1000 Stories Zinfandel 2018, Californien. 5 stjerner GODT KØB Mørk krydret næse. Koncentreret med brombær, blomme, lakrids, peber og varme krydderier. Intens i smagen men pakket ind af en fin syre. Krydret lang afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Jean Demont Sancerre Rosé 2020, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. Pæn koncentration med røde bær, blomster og citrus i smagen. Flot syre og en fin sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Lindeman’s Bin 65 Chardonnay 2020, Australien. 4 stjerner Lette ferskennoter i duften. Simpel i udtrykket drevet af fersken og citrusnoter. Frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos Føtex, Netto til 50 kr. tilbudspris

Atance 2019, Spanien. 4 stjerner Vin fra Valencia på merseguera og malvasia. Blomstret i næsen. Medium koncentration med en fin syre og i smagen grape og melon. Slutter lidt kort. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos Supervin til 100 kr. tilbudspris

