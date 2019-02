10 meter langt hvalskelet trukket ind til begravelse

En håndfuld lokale fiskere fra Bac Lieu-provinsen i Vietnam var 15. februar sejlet ud for at bjærge et stort hvalskelet. Formålet var, ifølge mediet Newsflare, at tilbede og begrave resterne af hvalen.

I Vietnam er flere fiskere nemlig meget trofaste overfor den noget aparte gud Ca Ong - også kaldet Mr Whale (Hr. Hval, red.).

Landet har en kystlinje, der måler cirka 3.200 kilometer, og fiskeri fylder meget. Ca Ong er den gud, som fiskerne beder til, hvis de skulle støde på problemer på havet.

- Hvis en fisker oplever pludselig storm og ikke ved, hvor han skal søge ly, så beder han til Mr Whale, fortalte den lokale hval-præst i Ly Son til AFP.

Se de lokale fiskere bjærge hvalskelettet øverst

--------- SPLIT ELEMENT ---------