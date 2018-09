23-årig bestilte ny grøn kjole på nettet: 'Christ, se mine brystvorter'

23-årige Paige Gardner fra det sydlige Wales havde gået og glædet sig lige siden, hun klikkede en kakigrøn sag af en barmavet sommerkjole ned i den virtuelle kurv på shoppingsiden In The Style.

Hun havde nemlig tænkt sig at tage kjolen på en aften, hvor hun skulle i byen i Cardiff med vennerne. Men da pakken kom med posten og hun prøvede nyerhvervelsen på, stod det klart for den unge waliser, at hun aldrig ville komme til at vise sig uden for sin dør, iført den grønne kjole.

Sådan så kjolen ud på modellen på nettet. Foto: In The Style

- Min første reaktion, da jeg tog kjolen på, var 'christ, se mine brystvorter!' Den passede bestemt ikke så godt, som jeg troede, at den ville, siger Paige Gardner til blandt andre britiske Metro.

... Og sådan så kjolen ud, da Paige Gardner tog den på. Foto: Caters News

- Ingen mængde brysttape kunne redde det, siger hun.

Jeg er en legende

Trods sit fejlkøb kunne den unge kvinde heldigvis se det sjove i det, og delte derfor et billede af kjolens kiksede pasform med sine venner.

- Mine venner, der har set billedet, synes jeg er lidt af en legende, men jeg er ikke sikker på, at min familie ville reagere på samme måde, siger waliseren, og fortsætter:

- Billedet er endda blevet delt online, og også der synes folk, at det er vildt sjovt.

Paige Gardner fortæller, at hun stadig fremover vil købe tøj på den samme hjemmeside. Men næste gang vil hun tænke mere over, hvor store bryster, modellen har, før hun trykker 'køb'.

Det samme gamle problem

En talsperson fra In The Style siger til The Sun:

- Vi har set billederne, som vores kunde har taget, og kan sige, at det er det samme gamle problem med, at man aldrig kan finde en kjole, der passer alle.

’Vi ITS (In The Style, red.)-piger, som designer tøjet, har selv oplevet en god mængde mode-kiksere og har været ofre for mere end en enkelt kjole, der ikke passede til vores form, når det så godt ud på en model.

