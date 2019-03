Absurd arbejde: Fylder munden med bier

Mange folk er bange for at blive stukket af bier, men det gælder ikke indiske Suk Mohammad Dalal.

Den 32-årige honningsamler fra landsbyen Chandramonipur i det østlige Indien opsøger ligefrem de små stikkende insekter, og fylder både munden og sin undertrøje med dem som del af sin arbejdsdag, skriver Daily Mail.

De fleste honningsamlere starter med at berolige bierne ved hjælp af røg. Det gør Suk Mohammad Dalal også, men derudover har han en meget anderledes tilgang til faget, som blandt andet inkluderer at stikke hovedet gennem bikagen, før han fylder mund og trøje med bier. Se Suk Mohammad Dalal på arbejde i videoen over artiklen.

Den slags omgang med bier kan være farlig og i værste fald dødelig for almindelige mennesker, men efter 16 år som honningsamler er Suk Mohammad Dalal ifølge eget udsagn nu blevet immun overfor deres stik.

Før han begyndte som honningsamler på fuld tid, var Suk Mohammad Dalal klinikassistent i millionbyen Kolkata, og indsamlingen af honning var kun et bijob.

- Men da jeg bor i en landsby, kom jeg ofte forbi bikager med store mængder honning i. En dag tænkte jeg 'hvad nu hvis jeg begynder at indsamle honning og sælger det, det kan jeg nemt gøre til min levevej'. Det var sådan det startede, fortæller den 32-årige inder.