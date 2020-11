Absurd billede midt i pandemi

Det passer ikke helt ind i fortællingen om coronapandemien, hvor vi skal holde afstand, blive hjemme, hvis man har symptomer og undgå, at for mange samles.

For i den serbiske hovedstad Beograd samles tusindvis af mennesker lørdag ved byens katedral for at mindes og ære patriarken Irinej, der fredag døde af coronavirus i en alder af 90 år.

Og som billederne viser, er patriarkens kiste åben, mens de troende får lov til at kysse et stykke plexiglas, der dækker ansigtet på den religiøse leder.

Hold afstand! Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

Smittet til begravelsesceremoni

Irinej blev leder af den katolske kirke i Serbien i 2010, og første november deltog han i en begravelsesceremoni for at mindes den afdøde serbiske biskop Amfilohije Radović, der selv døde af coronvirus.

Det er netop til denne ceremoni, at man mener, at Irinej er blevet smittet.

Fjerde november blev han konstateret smitte med coronavirus, og siden da er han blevet behandlet på et militærhospital i Beograd, hvor han fredag åndede ud.

'Patriark Irinej var en stor mand i den serbiske kirke, den ortodokse kristendom og vores serbiske nationen,' lyder det fra præsident Aleksandar Vucic i et brev til den hellige synode, der er største religiøse organ i den serbiske kirke.

Regeringen er meldt ud, at der vil være tre dages landesorg, og at Irinej begraves søndag.

Irinej bliver blandt andet også rost af Vucic for at styrke det serbiske bånd til Rusland, hvor Irinej tidligere har haft møder med Vladimir Putin.