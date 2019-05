Amanda blev skilt fra 300 år gammelt spøgelse: - Han truede med at slå mig ihjel

Det virkede ellers som et lykkeligt ægteskab, da Amanda Teague giftede sig med spøgelset af den haitianske pirat Jack.

Men efter fire år sammen blev forholdet for meget for den 47-årige kvinde, der valgte at blive skilt i december sidste år.

Hun ville på daværende tidspunkt ikke fortælle, hvad der var gået galt mellem parret, men nu står hun frem i flere britiske medier med problemerne, der kom i ægteskabet med det 300 år gamle spøgelse.

Til The Sun fortæller hun, at blev nødt til at undergå en eksorcisme efter Jacks ånd besatte hende og fik hende indlagt på hospitalet.

Den tidligere Jack Sparrow imitator fortalte, at deres spirituelle og seksuelle forhold var årsag til store helbredsproblemer, og at ånden truede med at slå hende ihjel, hvis hun prøvede at gå fra ham.

Store problemer med helbredet

Amanda forklarede, at hun fik bylder og blodforgiftning, og at hun ville have haft brug for en stomi-pose, hvis hun ikke på mirakuløs vis var blevet rask, efter hun slap af med Jack.

- Efter to ugers ægteskab begyndte jeg at opleve problemer med mit helbred. Jeg begyndte at få store bylder, og jeg fik skrumpelever. Da vi var fire eller fem måneder inde i ægteskabet, begyndte det hele virkelig at falde fra hinanden. Jeg tog hen til nogle af de mennesker, der tidligere havde kommunikeret med Jack.

Hun fortæller, at hun hurtig blev sikker på, at hun var besat.

- Jeg kender alle symptomerne på at være besat, og hvordan det kan være dårligt for helbredet. Så jeg blev hurtig bekymret for, om det var forholdet, der var skyld i min sygdom. Jeg blev dog forsikret om, at han var en 'god ånd', der ikke ville skade mig.

Det var ellers en lykkelig dag, da de to fik hinanden. Foto: Triangle News

Død hund var rødt flag

Men efter at hendes hund Toby pludselig døde, begyndte Amanda at se de røde flag.

- Jeg vidste at hans død var meget pludselig, og jeg havde tidligere spurgt Jack, om han ikke ville sørge for, at jeg kunne være sammen med min hund, til det var min tur til at dø, så vi alle kunne være sammen for evigt. Men Toby ville ikke være tæt på Jack. Han var meget aggressiv og ville slet ikke være tæt på ham. Dyr er jo meget intuitive om mennesker, så det var et rødt flag omkring forholdet, fortæller hun.

Parret kom dog videre fra episoden om hundens pludselige død, men Amanda bed mærke i, at hun fik det værre og værre.

- Jeg ville få bylder, hver gang Jack og jeg havde en seksuel oplevelse. Det lå latent i mit baghoved, jeg aldrig havde haft det sådan før Jack.

Hun prøvede at skære sex ud af deres forhold for at se, om det ville hjælpe.

- Da vi stoppede med at have seksuel kontakt, begyndte bylderne at blive mindre. Det var nok de tre bedste uger i vores forhold.

En aften gik det dog galt, da parret var til bryllup hos Amandas ven, der også skulle giftes med en spirituel partner.

- Vi endte med at være intime og allerede dagen efter, var bylderne stærkt tilbage. Der blev jeg virkelig bekymret, fortæller hun.

Amanda har sidenhen fortrudt forholdet, der viste sig at have slemme konsekvenser for hendes helbred. Foto: Triangle News

Måtte indlægges akut

I maj sidste år måtte hun akut på hospitalet med sin blodforgiftning.

- Jeg døde næsten, og jeg var på hospitalet i en uge. Jeg blev nødt til at tage min vielsesring af, fordi jeg skulle opereres. Det må have ødelagt vores energi, fordi jeg havde det helt anderledes, da jeg vågnede efter operationen.

Den 47-årige forfatter kunne pludselig se, at Jack havde stjålet hendes energi.

En ven til Amanda fortalte hende, at hun skulle tale med Jack om, at han havde besat hende.

Men det gad det 300 år gamle spøgelse slet ikke høre på.

- Hans reaktion, da jeg fortalte ham, at han blev nødt til at smutte, var, at det gad han slet ikke. Og hvis jeg prøvede at få en eksorcisme for at komme af ham, ville han slå mig ihjel.

Det var skræmmende for kvinden at se hendes sjælefrænde optræde på en så truende måde, men til sidst besluttede Amanda at skille sig af med ham med en eksorcisme.

I dag har hun skrevet en bog om sine oplevelser og har droppet alt spirituelt.

- Jeg er stoppet. Jeg tør simpelthen ikke. Jeg er skræmt.