Mystisk nyvasket bil forvirrer internettet: Hvor er den?

Tusindvis af internetbrugere har de seneste dage kløet sig ømme i nakken over et billede, der tilsyneladende forestiller en nyvasket bil.

På billeddelingssiden Reddit er billedet blevet lagt op af brugeren ’u/Tittzo’ for tre dage siden, sammen med teksten 'denne sorte bil ligner et spejl efter at være blevet vasket'.

Og lige netop derfor har andre Reddit-brugere kastet sig over kommentarfeltet. For ved første øjekast ligner det, at billedet blot forestiller et hjørne af nogens baghave.

Men ved nærmere eftersyn er der ganske rigtigt antydningen af et bil-omrids at spore på det mystiske, virale billede. Også et hjul og en del af et sidespejl er det faktisk muligt at ane, hvis man kniber øjnene godt sammen.

'Det her er noget udstyr, det amerikanske militær har arbejdet på, ikke?' joker en Reddit-bruger, mens en anden straks får associationer til bilen fra en 80'er-kultfilm:

'Det her gav mig totalt Predator-vibes, da jeg bemærkede forvridningerne', skriver 'Stick_and_Rudder'.

Flere antyder, at billedet kan være blevet manipuleret med, og at det også tidligere har været lagt ud på andre Reddit-tråde. Flere har bedt Reddit-brugeren om at sende flere billeder af bilen fra nogle andre vinkler, men det er ikke sket.