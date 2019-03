Av! 'Dum & Dummere'-væddemål går helt galt

Det var angiveligt et tabt væddemål, der fik manden i klippet herover til at efterligne Jeff Daniels' karakter i komedien 'Dum & Dummere' ved at sætte sin tunge på et iskoldt metalrør i minus 15 graders kulde.

Han har af gode grunde valgt ikke at få sit navn associeret med videoen, men oplyser dog, at den er filmet i canadiske Stoufville, der er en forstad til storbyen Toronto.

Her bliver det ekstremt koldt om vinteren, og mandens tunge sad derfor fast på det iskolde metal. Hans ven kunne heldigvis hjælpe ham fri ved hjælp af indholdet fra en lommelærke, men som det ses i optagelsen herover, slap han ikke uden skader.

'Jeg endte med at beskadige min tunge og få forfrysninger på spidsen af den', lyder det.

