Baby-boom hos politiet: Otte betjente blev forældre samme år

Søvn er blevet en mangelvare hos Erlanger Police Department i Kentucky, USA, eftersom otte af afdelingens betjente er blevet forældre inden for det seneste år.

Politiet lagde for nylig et billede af de otte betjente og deres otte babyer på Facebook som svar til Oklahoma Fire Department, der netop havde publiceret et billede af syv ansatte, der var ligeledes var blevet forældre i samme periode.

'Jeg gætter på, at der også er noget i vandet her i Erlanger, Kentucky, skriver politiet på deres Facebook-side.

- Vi sagde alle 'Åh, jeg skal have et barn', og så sagde alle 'Det skal jeg også', 'Det skal jeg også, og et par måneder senere 'Det skal jeg også'. Så begynder man at tænke på, at vagtplanen bliver et problem, fortæller en af de nybagte fædre Ryan Atchley ifølge Today.

Betjentene forsørger nu at få arbejdet og privatlivet til at hænge sammen med de otte spædbørn.

- Det kræver meget mere end en hel by. Det kræver flere byer at få det til at gå op, fortæller en anden betjent Robert Yocum ifølge Today.