Badet i savl: Sådan har du aldrig før set et slagsmål

To kinesiske mænd kom op at slås på ganske utraditionel vis

Man skal ikke have været i byen mange gange for at have været vidne til en god gammeldags nævekamp, men et slagsmål som det to kinesiske mænd forrige uge kastede sig ud i, skal man kigge længe efter.

De to satte nemlig gang i en fuldkommen absurd kamp. Og deres våben: Spyt.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

På en video af slåskampen kan man se de to mænd komme gående mod hinanden under højlydt ordveksling. Og ud af det blå bliver den første spytklat affyret af manden i den orange trøje.

Uden at tøve sender modstanderen i en pink polo en spytklat direkte tilbage, og så bryder et spythelvede uden lige ud mellem de to kamphaner. Til sidst må manden i den orange bluse kapitulere og kaster sig på jorden.

Ifølge AP var de to mænd angiveligt oppe og slås over uenigheder om det byggeri, de var ved at opføre, og den bizarre hanekamp udspillede sig ligeledes på byggeområdet.

