Bilen kunne ikke starte: Fik kæmpe chok

En kvindelig bilist fra Thailand kunne torsdag ikke starte sin bil og undrede sig over 'mærkelige lyde' fra motoren.

Da hun gik ud for at åbne kølerhjelmen, fik hun sig noget af et chok.

Her lå en tre meter lang pytonslange krøllet sammen ved siden af motoren.

Bilisten, Sucharat Sangkhing, tilkaldte straks hjælp, mens naboer kom begyndte at samles foran hendes hjem for at se slangen.

- Jeg var ved at starte motoren, men jeg kunne fornemme, at der var et problem. Jeg åbnede kølerhjelmen og fik chok, da jeg så den store pyton. Jeg smækkede kølerhjelmen i med det samme og ringede efter hjælp, siger hun om episoden.

Nu er en video af redningsaktionen blevet offentliggjort. Se den over artiklen.

Selvom slangen chokerede hun, er hun overbevist om, at det bringer hende held at finde en slange i sin bil.

- Jeg vil afprøve det ved at købe en lottokupon med de samme tal som min nummerplade, fortæller hun.

Slangen blev fanget og puttet i en sæk, før det blev sat ud i det fri.

Se flere videoer af slanger her:

Denne mand bider slangen efter selv at være blevet bidt. Video: Reuters