Bizart angreb: 71-årig kunstner overfaldet med maleri af sig selv

Kunstneren blev angrebet under sin egen udstilling i Firenze

Den serbisk-amerikanske performance-kunstner Marina Abramovic er kendt for at inddrage publikum i sine til tider voldelige kunstværker, men det overfald hun blev udsat for søndag, var angiveligt ikke en planlagt performance fra hendes side.

Under afslutningen på Abramovics udstilling i historiske Palazzo Strozzi i Firenze blev hun angrebet med et maleri i bedste tegnefilmsstil, skriver lokalmediet Corriere Fiorentino.

Marina Abramovic slap uskadt fra hændelsen, der involverer flere bizarre detaljer: Maleriet, der blev brugt til angrebet, forestillede nemlig Abramovic selv. Derudover var det malet af overfaldsmanden, den tjekkiske kunstner Vaclav Pisvejc, der blev anholdt efter hændelsen.

Politiet er nu ved at vurdere om der er grundlag for at rejse sigtelse mod Vaclav Pisvejc, der før har stået bag opsigtsvækkende performance-udstillinger i Firenze.

Vaclav Pisvejc har blandt ligget splitternøgen på gaden i Firenze på et leje af falske dollarsedler. Se billeder af den hændelse her.

