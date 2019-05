Blodig festival: Her sidder næverne løst

Hvert år i starten af maj bliver mange små, bolivianske flækker forvandlet til de rene kamparenaer, når den traditionelle Tinku-festival løber af stablen. Det skriver Reuters.

En af dem er Macha i det centrale Bolivia, hvor de lokale omdanner torvet i bymidten til en boksering og lader næverne tale eget sprog.

Tinku-festivalen er en gammel tradition, hvis oprindelse er ukendt. Nogle mener traditionen startede som en måde at afgøre stridigheder om rettigheder til jord, mens andre mener, at festivalen stammer fra kolonitiden, hvor lokale bønder blev tvunget til at arbejde i sølvminerne. Endelig er dem, der mener at slåskampene er en måde at ofre blod til Moder Jord.

Uanset festivalens oprindelse, tiltrækker den hvert år masser af slagslystne bolivianere fra rivaliserende klaner. De mødes for at indtage den alkoholiske majsdrik chicha og udfordre konkurrenter, der i visse tilfælde kan være familiemedlemmer, til nævekamp. Se hvordan det løber af stablen i videoen over artiklen