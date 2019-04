Brandmænd smager deres egen medicin

Brandmændene blev ramt af strålen fra en brandslange under slukningsarbejde

12 timer tog det ifølge Newsflare at bekæmpe en stor brand i New York-bydelen Yonkers 12. marts, og for nogle af de hårdt kæmpende brandmænd blev det en lang og drivvåd vagt.

Flere af byens forskellige brandenheder bekæmpede nemlig ilden fra forskellige sider af bygningen, og på et tidspunkt gik der derfor lidt kludder i slukningarbejdet.

I hvert fald blev tre brandmænd i toppen af en stigevogn spulet med en anden stigevogns højtryksslange, og brandmændene måtte derfor holde fast for ikke at blive spulet væk.

Ingen brandmænd eller civile kom dog til skade under branden, som har gjort cirka 150 beboere hjemløse.