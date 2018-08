Chokerende øjeblik: Kæmpe bjørn på verdenskendt hotel

Stanley Hotel i Californien inspirerede den berømte forfatter Stephen King til at lave gysterhistorien 'The Shining'.

Det var da også noget nær en gyser, der udspillede sig fredag, da en stor, sort bjørn pludselig gik rundt i lobbyen på Stanley Hotel.

Det skriver flere medier heriblandt ABC News.

Receptionisten i lobbyen filmede bjørnen vandre rundt på hotellet, og i videoen kan man se, at bjørnen på et tidspunkt klatrer op på et af bordene i lobbyen, mens den skræmte receptionist forbliver helt stille.

Herefter går bjørnen forbi receptionen. Den stopper et kort øjeblik, mens den kigger direkte på receptionisten, før den går videre.

Hotellets præsident, Reed Rowley, fortæller, at cirka 300 gæster lå og sov på Stanley Hotel, mens bjørnen formåede at åbne døren til hotellet og vandrede rundt i lobbyen.

Se det vanvittige klip over artiklen.

Reed Rowley fortæller, at bjørnen lod til at være bange for mennesker, og det lykkedes de ansatte at skræmme den ud af hotellet.

Ingen gæster alle ansatte på hotellet var i fare, lyder det.

