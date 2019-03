David laver verdens underligste selvportrætter

- Jeg former min identitet efter tingene omkring mig.

Sådan beskriver amerikanske David Henry Brown Jr. baggrunden for sine højst mærkværdige selvportrætter overfor Caters News.

Siden 2014 har den amerikanske kunster ifølge vurdering lavet omkring 700 selvportrætter, hvor hans ansigt blandt andet er dækket med donuts, legetøj og dåsespaghetti, og han har ingen plan om at stoppe lige foreløbig.

Den ejendommelige portrætserie er ment som en kommentar til forbrugersamfundet, hvor David indsamler hvad han kalder 'forvitringsproduktet' der omgiver folk, og bruger det i selvportrætterne.

David Henry Brown Jr, håber på at inspirere folk til at være kreative og undgå at blive storforbrugere af mainstream-kultur med sine levende portrætter, som du kan se i videoen over artiklen.