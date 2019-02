Derfor dinglede kronhjort fra helikopter

Er det en fugl, er det et fly? Nej, det er en stor kronhjort, der hænger fra en helikopter.

I weekenden stod ‘The California Department of Fish and Wildlife’ for en noget iøjnefaldende operation.

79 nordamerikanske kronhjorte af arten ‘tule elk’ skulle flyttes, og det skulle foregå med en helikopter.

Det fremgår af en video, fiske- og vildlivsdepartementet har lavet.

De vilde dyr blev bundet fast og fik bind for øjnene, hvorefter de blev løftet af en helikopter og flyttet hen i et andet område.

- Det er utroligt. Sådan noget ser man bare ikke, siger Peter Tira fra ‘The California Department of Fish and Wildlife’.

- Vi giver dem vand og nogle gang is for at holde dyrene kolde og reducere stress, uddyber Peter Tira og understreger samtidig, at wapitierne blev overvåget af dyrekyndige mennesker hele vejen.

Helikopteren fragtede dyrene til en større flok i området San Joaquin County for at forøge bestanden, da det er en art, der har været tæt på udryddelse.