- Det er nok nu, John! Rasende håndværker smadrer nyt hotel

Det var tilsyneladende uenigheder om lønnen, der fik en håndværker til at smadre receptionen til et nybygget hotel. Se den absurde episode her

Den sidste mursten var netop lagt, og det splinternye Travelodge-hotel i Liverpool i England var stort set klar til overtagelse.

Men nu er byggeriet alligevel blevet forsinket, efter en angiveligt rasende byggeriarbejder jernede sin minigraver direkte ind i receptionen.

Det skriver The Guardian, som beretter, hvordan optagelser af episoden begyndte at florere på de sociale medier. I forbindelse hermed skrev flere, at føreren af minigraveren var vred på grund af en strid om ubetalt løn på, hvad der svarer til omkring 5000 danske kroner.

- Stop John, det er nok nu, kan man en høre en af mandens kolleger råbe på optagelsen.

- Det er er, hvad der sker, når folk ikke udbetaler løn, lyder det også.

Halv times raseri

Ifølge tømrer Samuel White, der var vidne til episoden, stod det på i cirka 20-30 minutter.

- Der var masser af arbejdere udenfor, som var ved at tabe kæben på grund af det, der foregik. Bygge-manageren løb omkring som en hovedløs kylling, han var ikke glad, siger Samuel White.

Merseyside Police blev kaldt ud til stedet tirsdag eftermiddag. De fortæller til The Guardian, at graveren forlod køretøjet og gik fra stedet til fods.

- En mand er siden blevet lokaliseret og vil blive afhørt af politiet som en del af den igangværende efterforskning, siger en talsperson fra politiet.

Brandvæsenet og entreprenører blev efterfølgende tilkaldt for at sikre, at byggepladsen var sikker at opholde sig på.

Travelodge-kæden, som raseriet gik ud over vil ikke kommentere sagen, så længe der er en politiefterforskning i gang.