Dreng tisser i elevator: Det skulle han aldrig have gjort

Den kinesiske dreng i videoen herover har formentlig fået gevaldigt røde ører, efter hans elevator-ugerning blev filmet af et overvågningskamera og delt på internettet.

Mange får sig nemlig et godt grin over hans drengestreger og konsekvensen deraf, beretter Newsflare.

Drengen valgte at tømme blæren i en elevator, og stillede sig oven i købet op på tæer for at kunne ramme elevatorens kontrolpanel ordentligt.

Han måtte dog hurtigt sande at væske og elektronik sjældent går godt sammen, for da han var klar til at stikke af fra stedet, var kontrolpanelet kortsluttet, og drengen var derfor fanget på sit gerningssted.

Han slap sidenhen ud af den ildelugtende elevator, men om han selv fik lov at tørre, op melder historien intet om.