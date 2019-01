Dyrehandlers kunder i chok: Hiver rotter ud af bh'en

Amerikanske Donald Holmes var lamslået over det syn, som mødte ham, da han i december besøgte en dyrehandel i Brunswick, Georgia.

- Jeg var i den lokale dyrehandel, da jeg så en kvinde, som rakte ind i sin bh og hev tre rotter ud, fortæller Holmes til Caters News.

- Kvinden fortalte til ekspedienten, at hun havde fundet dem dagen før, og at de ikke var blevet fodret. Derfor kom hun ind i butikken for at købe noget mælkeerstatning til at fodre dem med.

Holmes kunne dårligt tro hvad han så, så derfor røg kameraet frem, og rotte-kvinden blev foreviget på film.

- På det tidspunkt var jeg ikke helt sikker på hvad jeg så, så jeg spurgte om hun kunne putte dem tilbage hvor hun hev dem frem fra, og der sagde hun, at hun vidste det ville havne på Facebook.

- Jeg var lamslået, lyder det fra Donald Holmes.