Efter 221 mislykkedes dates: Tidligere model gift med hund

Hvis man tror på den eneste ene, kan der gå langt tid, før man møder vedkommende.

Om det er årsagen til, at 49-årige Elizabeth Hoad efter 221 dates endnu ikke har mødt den rigtige, vides ikke, men den tidligere model er så træt af stævnemøder, at hun har besluttet sig for at gifte sig med sin hund.

Det skete på tv-stationen ITV's morgenprogram 'This Morning'. Det skriver flere medier inklusiv Daily Mail og Metro.

Gæsterne i studiet jublede, da Logan og Elizabeth cementerede deres forhold. Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

Det er ellers ikke fordi, Elizabeth Hoad ikke har haft mænd i sit liv. I 1980'erne datede hun forskellige kendte blandt andre golfspilleren Seve Ballesteros og racerkøreren James Hunt.

Men selvom hun har fået en søn, så er det ikke lykkedes Elizabeth at finde en partner for livet.

Træt af det hele har hun nu valgt at lade sig gifte med sin hund, Logan, og de blev i programmet erklæret 'kvinde og hund' foran seerne og en række andre gæster.

Mens Elizabeth bar en lang, hvid bryllupskjole og en stor, hvid hat, så var Logan også pænt klædt på i jakkesæt og en sort hat.

- Jeg reddede ham sidste år, efter jeg havde været på 221 mislykkedes dates. Han havde gennem sine første fire år været låst inde og tævet af sin daværende ejer, fortalte Elizabeth i programmet og tilføjede:

Elizabeth forklarede i studiet, at hun kun bliver kontaktet af yngre mænd. Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

- Jeg reddede ham, og han reddede mig. Jeg var ødelagt, da min tidligere hund døde.

Elizabeth forklarede, at hun følte, hun havde prøvet alle de dating-sider, der findes, men det var uden held.

- De ældre mænd vil have yngre kvinder, og de yngre mænd vil have ældre kvinder. Men min søn er 25 nu, så jeg kan ikke gå ud med yngre mænd end ham.

For nogle måneder siden var der en snert af håb for Elizabeth om, at hun måske havde mødt den rigtige, men midt i en hed Face-time seance, dukkede mandens kone op, og fortalte ham at det var tid til aftensmad.

Herefter besluttede Elizabeth sig for at gifte sig med sin hund. Hvorvidt ægteskabet er bindende er ikke oplyst, men Elizabeth har tidligere udtalt, at hun vil forsøge at overtale en katolsk præst til at vie dem i en kirke.

