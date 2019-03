Elg skaber kaos på skibakke

Et skiresort i Canada fik uventet besøg af to elge

En elg og dens makker indtog i sidste uger skibakkerne i Breckenrigde, Colorado i USA.

Det skriver flere lokale medier heriblandt CBS' lokale nyhedsstation i Denver.

Uden at tøve satte dyret kursen direkte mod en stor gruppe skiløbere, hvor flere af dem måtte tage benene på nakken for ikke at blive løbet over ende.

En gruppe mænd har filmet optrinnet fra et vindue, og i optagelsen kan man høre, hvordan en af dem prøver at advare skiløberne på pisten.

- Pas på! Elg!, råber en af dem.

- Altså Barry, jeg tror godt, de kan se den, lyder det knastørt fra hans kammerat.

Skiresortet i Breckenridge har tidligere bøvlet med de planteædende dyr, der passer godt på deres territorie. Normalt er de fredelige, men de kan blive aggressive, hvis de føler sig truede.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det kunne være gået grueligt galt for en amerikansk cyklist, da han stødte på en elg-mor med kalve. Den beskyttende mor satte nemlig i løb og angreb den sagesløse cyklist. Video: ViralHog.

58-årige Leif og familien bor sammen med elgen Olivia. Video: Aftonbladet.