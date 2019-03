Endelig: Her føder internetsensation

Den verdensberømte giraf ved navn April har endelig født sin femte kalv.

Giraffen, der er blevet en internetsensation efter at blive livestreamet under fødsler, fødte lørdag eftermiddag en han-giraf.

Det skriver CNN.

Ligesom det har været tilfældet ved Aprils andre fødsler, blev lørdagens fødsel filmet og sendt ud via livestream til nysgerrige seere.

Seerne kan takke Aprils dyrepassere for, at de ikke gik glip af fødslen. Da Aprils vand gik, skyndte dyrepasserne sig nemlig at meddele det, så seerne kunne forberede sig. Der gik efterfølgende blot to timer, før den nye kalv blev født.

Fødslen fandt sted i Animal Adventure Park i Harpursville i New York, og her har man endnu ikke navngivet den nyeste kalv.

Sidst April fødte tilbage i 2017, var det han-giraffen Tajiri, der kom til verden.

I videoen øverst i artiklen kan du se April føde sin længe ventede kalv.