Exceptionelt sjældent: Finder slange med to hoveder

Den giftige slange med to hoveder blev fundet i USA, og en ekspert håber på, at man - mod forventning - kan holde liv i det vanskabte reptil

Hvis en slange med et enkelt sæt gifttænder virker skræmmende, så er det nok de færreste, der drømmer om at møde en slange med hele to hoveder og tilhørende giftigt gebis.

Det skete dog, da en kvinde i Virginia, USA fandt en sådan mutant-slange i sit blomsterbed i sidste uge.

Det skriver Washington Post.

Eksperten John D. Kleoper skriver i et opslag på Facebook, at det er ekstremt sjældent med et sådant syn.

'Flerhovedede slanger er exceptionelt sjældne, fordi de ikke lever særlig længe', skriver han.

'Med lidt held og pleje håber vi på at kunne donere den til en zoologisk facilitet til udstilling. For nuværende bliver den passet af en privat dyrepasser med masser af erfaring inden for avl og opdræt af slanger', tilføjer han i Facebook-opslaget.

I opslaget tilføjer han også, at det venstre hoved har det dominerede spiserør, mens det højre hoved er mest veludviklet til at spise.

Ifølge Washington Post er det et stort problem for slanger med to hoveder, at de slås med sig selv. Ofte kan de ikke finde ud af, hvilket hoved, der skal have lov til at spise byttet. Derfor spiser de langsomt, og det gør dem sårbare over for fjender.

Desuden er det svært for dem at flygte, fordi der er to hoveder om at finde ud af, hvilken vej de skal bevæge sig.

