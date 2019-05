Fanget på kamera: Abe stjæler af kassen

En indisk toldbodsarbejder havde svært ved at tro sine egne øjne, da han 25. april blev udsat for et såkaldt kassedyk foretaget af en abe. Det skriver International Business Times.

I en overvågningsvideo fra toldbåsen ses det hvordan en bil standser ved betalingsvinduet, hvorefter aben hopper ud af bilen og kravler ind bag ryggen på medarbejderen i toldbåsen.

Det gør medarbejderen så overrasket, at aben har frit spil til at snuppe et bundt pengesedler og stikke af, før medarbejderen når at reagere.

Ifølge lokale medier satte flere medarbejdere efter den langfingrede abe, dog uden held. Føreren af bilen blev angiveligt også afhørt, men nægtede ethvert kendskab til den tyvagtige primat.

- Der er tale om en dresseret abe, og det er nu anden gang sådan en hændelse har fundet sted. Vi har klaget til politiet, fortæller Manoj Sharma, der er en højtstående embedsmand i toldfirmaet, til India Today.

Aben slap af sted med et beløb, der svarer til omtrent 460 danske kroner.