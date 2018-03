Far 'ammer' sin lille datter: Hans smarte trick bliver delt igen og igen

31-årige Anthony Favors fra USA er far til fem.

Han har derfor en del forældre-træning med i rygsækken, men da hans mindste datter var fem måneder gammel, stødte han ind i et problem.

Datteren Lily’ahna blev ammet, men eftersom hans kone Sholanda gik på arbejde, var det ikke muligt for hende at amme datteren.

Anthony Favors vidste, at den lille pige ville begynde at skrige, hvis han forsøgte at give hende en sutteflaske. Men så fandt han heldigvis på et trick, der kunne snyde datteren til at tro, at hun blev ammet.

Anthony Favors var nødt til at finde alternative metoder til at give datteren mad, når hans kone Sholanda var på arbejde. Foto: Ritzau Scanpix.

Den opfindsomme far klippede nemlig et hul ved brystet i sin t-shirt, hvor han kunne stikke mundstykket fra sutteflasken igennem. Sutteflasken indeholdt brystmælk fra pigens mor, og hun kunne dermed narres til at tro, at hun rent faktisk blev ammet.

- Jeg har altid haft svært ved at fodre Lily’ahna, for hun er en meget kræsen baby. Hun ville altid kun have sin mors bryst, for det beroligede hende. Jeg følte mig altid så nytteløs og håbede, at der var noget, jeg kunne gøre for at hjælpe, fortæller Anthony Favors til Caters News Agency ifølge avisen Metro og fortsætter:

- Når jeg var sammen med hende, rakte hun konstant ud efter mit bryst og rystede hovedet til flasken. Jeg sagde til hende: 'Undskyld skat, men jeg har ikke mælk der'.

Han fortæller samtidig, at datteren i første omgang undrede sig over, hvad der foregik, men accepterede, at det nu var far, der 'ammede hende'.

- Hun elskede det virkelig, og det gjorde hende rigtig glad. Hun faldt i søvn med det samme. Jeg var så lettet over, at jeg havde regnet det ud. Jeg følte mig som den bedste far i hele verden, understreger han over for Caters News Agency ifølge Metro.

Datteren er i dag 10 måneder, og ifølge Anthony Favors har det bragt dem tættere sammen, at han nu også kan få lov til at give hende mad.

Han har nu delt sit smarte trick på Facebook, og opslaget er indtil videre blevet delt mere end 170.000 gange og liket 114.000 gange.