Far skrev brutalt CV til sin 16-årige datter: Nu får hun 'hævn'

Det ikke specielt flatterende CV, som en far skrev til sin 16-årige datter, Lauren Moore fra Redcar, gik viralt tidligere i denne uge, da teenagepigen selv havde delt det på sin Twitter-profil.

Faren havde tilsyneladende drillende skrevet CV’et, hvor han lister hendes tvivlsomme evner som ’Er på Facebook’ og ’giver alle klienters informationer til svindlere, efter at datteren havde fået en række uimponerende resultater i skolen.

Se også: Far skriver brutalt CV til sin 16-årige datter

Men nu viser det sig, at det er unge Lauren Moore, der ler sidst. For i går var hun ifølge The Sun henne på sin skole, Rye Hill Academy i North Yorkshire, hvor hun fik at vide, at hun havde bestået fem af sine eksamener.

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ — Lauren guest (@lauren_guest123) August 20, 2018

Mediet skriver desuden, at Lauren Moore nu har sikret sig en plads på Middlesbrough College, hvor hun skal studere Health and Social Care.

Beder ikke om hjælp fra far igen

Lauren Moore fortæller, at hun straks så det sjove i det, da hun opdagede, hvad faren havde skrevet i det CV, hun havde bedt ham hjælpe med, da hun ville søge et studiejob. På det tidspunkt var hun bange for, at hun ville få svært ved at komme ind på et college, fordi hun kunne havde taget seks af de eksamener, som hun skulle bestå mindst fem af for at komme ind.

Men hun bestod fem eksamener med tilstrækkeligt gode resultater.

- Jeg kommer nok ikke til at bede ham om hjælp med jobansøgninger i fremtiden, men det fik mig til at få det bedre med mine resultater, fordi de ikke var lige så dårlige som mit CV, siger hun.

Lauren Moore satser nu på, på længere sigt, at uddanne sig til sygeplejerske. Men, som hun siger til The Sun, så glæder hun sig egentlig ikke til at skulle starte på college, fordi det betyder, at hun skal til at stå tidligt op.