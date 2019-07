Fars forklarer: Sådan overlever jeg femlinger

Mange forældre synes det er hårdt at have småbørn, men de bør i så fald prise sig lykkelige for, at de ikke er i Chad og Amy Kempels sko.

Det amerikanske par havde allerede to børn, fireårige Savannah og treårige Avery, da de for 18 måneder siden fik udvidet familien betydeligt.

Efter fire ufrivillige aborter og over 20 fertilitetsbehandlinger fik parret nemlig femlinger, og selvom de ikke havde glemt baby-rutinen, krævede det alligevel et par justeringer at tage sig af fem babyer på en gang, beretter Caters News.

Det valgte 37-årige Chad Kempel at tage som en udfordring, og han har derfor brugt det sidste års tid på at opfinde diverse anordninger og fiduser, der gør det nemmere at håndtere femlingerne Lincoln, Noelle, Grayson, Preston og Gabriella.

Se hvordan Chad Kempel holder styr på fem babyer på én gang i videoen ovenfor.