Fly nødlander på motorvej

Piloten vidste, at det var et spørgsmål om tid, før flymotoren ville gå i stå

En overophedet motor var årsagen til, at et fly lørdag nødlandede på motorvejen i Chisago County i Minnesota.

Piloten opdagede hurtigt, at der var noget helt galt, og han vidste, at det var et spørgsmål om tid, før motoren ville gå helt i stå.

Han var derfor nødt til at skynde sig at finde et sted at lande. Heldigvis lykkedes det piloten at lande flyet på en motorvejsafkørsel uden at nogen kom noget til.

En bagvedkørende bilist optog landingen, som du kan se i videoen over artiklen.

Syv timer senere var flyet repareret og i luften igen.

