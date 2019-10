Fodgængere snydt af kæmpevandpyt

I forbindelse med skybrud advares der ofte om faren ved at køre gennem store vandpytter, hvor ens bil kan blive fanget.

I Houston, Texas var det dog også fodgængere, der skulle passe på en stor og bedragerisk vandpyt, der havde samlet sig efter et voldsomt regnfald 19. september, hvor stormen Imelda passerede gennem området. Det skriver Weather Network.

Vandpytten var nemlig meget dybere end den så ud til, og det kom bag på mange fodgængere, hvilket et øjenvidne fangede på kamera.

'Jeg holdt ind til siden, fordi det var ved at blive oversvømmet i området. Jeg optog vandmængderne, da jeg pludselig så en fyr prøve at krydse, uden at vide at der var tale om en dyb grøft'.

'Jeg blev ved med at filme og advarede folk om ikke at krydse over, men de troede mig ikke og gik videre, fortæller filmeren og situationen, som du kan se over artiklen.