Føj! Lader rotte rense sine tænder

De fleste foretrækker en tandbørste og tandpasta, men amerikanske Lisa Whittington er ikke bleg for lidt hjælp fra naturens side.

Det fremgår af en video, hun har delt online, hvor hun lader sin kælerotte Colby kravle halvt ind i munden på hende og spise rester, der sidder mellem tænderne.

'Vores bånd er stærkt, og jeg stoler på ham. Han kan godt lide at spise mad fra min mund, og han rengører også mine tænder', skriver rotteejeren om klippet, der nok vil give mange almindelige mennesker myrekryb.

Tandlæge: - Ingen gang på jord

Ifølge New York Post er det ikke unormalt blandt amerikanske rotteejere at lade dyrene rengøre ens tænder. Men blot fordi mange gør det, betyder det ikke, at en rotte kan erstatte din tandbørste.

Det slår Bente Nyvad, der er professor ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet, fast.

- Det er forfærdeligt ulækkert. Virkelig ulækkert. Rotten kan jo ikke komme ind ved de bagerste tænder. Rotter har jo også alt muligt utøj, som man kan blive syg af. Det er virkelig det mærkeligste, jeg har hørt, siger hun.

Dog er der rundt omkring i verden tradition for, at man renser sine tænder med alternative midler.

- Man kan bruge mange ting til at rense tænder. I nogle lande i Afrika bruger man træpinde, som man tygger til, fordi noget træ kan give fibre, som man kan børste med. Andre børster også tænder med fingrene, forklarer hun.

- Men med det kan man stadig ikke komme rundt i hjørnerne, så det er derfor, man skal bruge en børste, der kan komme ind de steder. Hvordan skulle den rotte kunne komme ind mellem tænderne?, spørger Bente Nyvad retorisk og understreger, at metoden absolut ikke har nogen gang på jord, hvis man vil have rene, sunde tænder.

