Forarger med nøgenbowling

Da engelske Ashington Rugby Club holdt julefrokost, gik det ikke stille for sig.

Det fremgår af flere videoer delt på nettet, hvor nøgne mænd ses brugt som menneskelige bowlingkugler på et sæbeindsmurt gulv under festlighederne. Det skriver blandt andet de engelske medier Mirror og Daily Mail.

Videoerne har modtaget adskillige positive kommentarer på blandt andet Twitter og Facebook, hvor brugerne hylder klubben for at have holdt julefrokost mad maner.

Nogle brugere udtrykker dog forargelse over at videoerne, som formentlig kun var til intern brug, har fundet vej til nettet, og stiller spørgsmål ved, om de medvirkende er klar over det.

På et billede fra julefrokosten ses det hvordan en af deltagerne bløder fra en flænge i hovedbunden, og derfor har rugbyklubben set sig nødsaget til at udsende en præciserende meddelelse, hvor de understreger, at alle 'bowlingkuglerne' har deltaget af egen fri vilje.

'Klubben vil gerne gøre det klart, at alle individer brugt som 'menneskelige bowlingkugler' gjorde det frivilligt, og var klar over den medfølgende risiko', lyder det blandt andet i udtalelsen, som du kan se herunder.