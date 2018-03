Forbavsede dyrepassere: Hov - hvor kom det føl fra?

Personalet i Odense ZOO måtte gnide sig en ekstra gang i øjnene torsdag morgen. En Shetlandspony havde i nattens løb leveret et lille føl i kulden. Ingen havde opdaget, at den var drægtig

Shetlandponyen, Lærke, tog totalt fusen på alt og alle, da hun natten til torsdag fødte en ny lille hingst midt i vinterkulden. Ingen af dyrepasserne havde opdaget, at hun var drægtig.

- Lærke har snydt os lidt. Hun er en af de slanke modeller, så vi havde faktisk ikke luret, at hun var drægtig. Det kom noget bag på os, da vi kom herned torsdag morgen, og der lå et føl her, fortæller Betina Venshøj, assisterende kurator i Odense Zoo.

Det er ikke helt normalt, at Shetlandponyer føder i bidende vintervejr, men dels er den hårde frost kommet sent, dels vender det op og ned på tidsfornemmelsen, når dyrene går i stald, hvor det er lunere end udenfor.

Den nytilkomne var dog noget forkommen torsdag morgen.

- Den var rigtig kold og havde svært ved at holde varmen. Så vi tog ud og købte en jakke til den - en hundejakke, der passer bedre i størrelsen til et ponyføl end et dækken til en stor hest, siger Betina Venshøj.

Nu har den det fint og kan sagtens holde varmen. Den går frejdigt rundt og får mælk hos moderen.

- Torsdag var vi lidt nervøse for, om den ville klare det; men nu skal den nok klare skærene, siger Betina Venshøj.

Generelt er Shetlandponyer ganske hårdføre. De anlægger en tyk vinterpels, og så længe de har mulighed for at komme i læ, kan de sagtens klare det, oplyser Betina Venshøj.

Kilde: heste-nettet.dk