Forbløffende edderkop-video: 'Har aldrig set så mange på en gang'

Manden filmede et uhørt stort antal edderkopper gemme sig for kulden. Se dem herunder

Når temperaturen falder, kan man godt forvente at få besøg af edderkopper, som søger indenfor for at holde varmen.

Det er der intet usædvanligt i, men amerikanske Tom Glass blev alligevel overrasket over det enorme antal edderkopper, der i år var krøbet i ly for kulden ved hans hjem i den nordlige stat Alaska. Faktisk blev han så overrasket, at han var nødt til at filme det og dele videoen med resten af internettet.

'De dukker op hvert efterår når vejret bliver koldere, men jeg har aldrig set så mange på en gang'.

'De samler sig under den vindueskarm, der er direkte over mit varmeudtræk', oplyser Tom Glass, og i videoen får man syn for sagen.

Hvad der sidder under vindueskarmen ligner nemlig en mærkelig form for hårvækst. Da Tom Glass kører sin hånd gennem kan man dog se, at der er tale om tusindvis af edderkopper, der er krøbet sammen for at holde varmen, op pludselig begynder at røre på sig.

Se de kriblende optagelser over artiklen