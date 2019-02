Forvandler våben til sutsko

I Rusland går fænomenet 'Tapki-Tanki' lige nu sin sejrsgang blandt landets kampvogns-entusiaster.

'Tapki-Tanki' er små, strikkede kampvogne, man kan have på som sutsko. Navnet betyder ganske enkelt 'Tank-Tøfler'.

Det skriver Reuters.

Hoveddistributøren af produktet, Denis Zaitsev, forventer at se en stigning i salget i forbindelse med 'Hærens Dag', som er en russisk helligdag, der fejres hvert år den 23. februar.

De kampvogns-formede sutsko hedder 'Tapki-Tanki', hvilket betyder 'Tank-Tøfler'. Foto: REUTERS/Anton Vaganov

Overraskende nok er det ikke mænd, som udgør Zaitsevs målgruppe. Han forsøger i stedet at få kvinder på krogen, som køber tøflerne til deres bedre halvdel.

Flertallet af Tapki-Tankis 18.000 instagram-følgere er da også kvinder.

- Min primære kundegruppe er piger, hvis kærester eller mænd spiller 'World of Tanks', siger Zaitsev til Reuters.

'World of Tanks' er et populært videospil, som simulerer krig i kampvogne. Zaitsev håber, at spillets fans falder for hans fodtøj.

- Jeg synes, at det er den perfekte gave, fordi russere bruger ikke sutsko derhjemme, vi har i stedet sokker på. Det her er en slags håndlavede sutsko-sokker, fortæller en kunde ved navn Margarita.

Tapki-Tanki sælger tøflerne til hele verden. For godt 300 kroner kan du pifte fodtøjet op med kanoner og larvefødder.