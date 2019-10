Fugl synger højere end rockkoncert

Amazonas regnskov er en kakofoni af dyr, der prøver at gøre opmærksom på sig selv, og et af de dyr, der i høj grad bidrager til Amazonas evige soundtrack, er den hvide klokkefugl.

Den højeste lyd, der på nuværende tidspunkt er målt fra en fugl, stammer fra den hvide klokkefugl. Fuglen producerer en lyd, der er målt helt op til 125 decibel.

Det svarer til lyden, der kommer ud af en højtaler til en rockkoncert, hvis du står lige ved siden af den, skriver medier som National Geographic og CNN.

Til sammenligning ligger en normal menneske stemme på 60 decibel.

Trompet næb

En hvid klokkefugl tiltrækker en mage ved, at den suger godt med luft ind for så at blæse en utrolig, høj, metallisk lyd lige ind i hovedet på den hun, der skal imponeres.

Jeffrey Podos, der er biologiprofessor ved Massachusetts Amherst Universitet, forklarer, at det lille dyrs høje lyd blandt andet stammer fra dens diæt.

- Ved at sluge hele frugter har deres næb udviklet sig til at kunne åbnes i vinkler, der trodser geometrien. De kan åbne sig mere end 90 grader og det har nogle akustiske fordele, siger han til CNN.

- Deres næb virker som trompeter og tubaer, der forstærker deres lyd. Formen giver en mere effektiv overførsel af energi, som gør det lille dyr kan producerer de høje parringskald.

