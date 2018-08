Gabrielle blev smidt ud af indkøbscenter: Gik for udfordrende klædt

19-årige Gabrielle Gibson blev smidt ud fra et indkøbscenter i Alabama på grund af et par tætsiddende shorts

Det er ikke kun herhjemme, at hedebølgen raser. Også i Alabama, USA, er det drønende varmt og derfor havde 19-årige Gabrielle Gibson taget et par shorts på, da hun onsdag skulle i det lokale indkøbscenter. Det blev dog en kort shopping tur for den unge kvinde og det eneste hun fik med hjem var en ubehagelig oplevelse:

- Jeg blev chikaneret og smidt ud af Bellair Mall på grund af min påklædning. En sikkerhedsvagt sagde, at han kunne se mine baller og at det var et problem. Jeg blev omringet af tre sikkerhedsvagter og de var alle ekstremt ubehøvlede og uprofessionelle. Jeg fortalte dem, at jeg har brede hofter og derfor kravler mine shorts op. Jeg prøvede at forklare dem, at det var for varmt til at have lange bukser på, skriver Gabrielle Gibson i et indlæg på Facebook.

Gabrielle Gibson lagde efterfølgende dette billede på Facebook. Der kan man se den påklædning, som indkøbscenteret mente var for udfordrende. Foto: Privat

- Mine shorts generede ikke mig, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var et problem for dem? De gik så langt, at de truede med at tilkalde politiet. Men der var mange andre der havde shorts på i indkøbscenteret. Seriøst? Det er 38 grader varmt udenfor. Tilsyneladende kan voksne mænd ikke styre sig, så jeg blev smidt ud, fortsætter Garielle Gibson.

Overfor NBC News bekræfter Bellair Mall hændelsen og henviser til, at de har et kodeks for korrekt påklædning i centeret :

'Vi er et familievenligt center og forventer af alle vores kunder, at de klæder sig passende. Enhver der ikke overholder denne regel vil blive bortvist', lyder den korte melding fra indkøbscenteret.

