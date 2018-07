Gartner træt af sexglade fulde mennesker: Stop med at forulempe hende

En britisk mand kan ikke have sin havekunst for sig selv. Han er flere gange blevet vækket om natten af fulde mennesker

Keith Tyssen, der til daglig laver planteskulpturer, er godt og grundigt træt af fulde mennesker.

Og det er der en helt bestemt årsag til. De påtvinger ham en masse unødvendigt arbejde. Siden år 2000 har han nemlig haft sin egen 'private dame' af træ og blade ude foran sit hus i Sheffield. Men ofte bliver han vækket om natten af irriterende fulde mennesker, der foregiver at have sex med hans mesterværk.

- De kravler op på hende og prøver at sprede hendes ben, du ved. Det er ret klamt, fortæller han til BBC.

Derfor har han nu overvejet, hvorvidt der skal et skilt op eller sågar en alarm for at sætte en stopper for misbruget af den forsvarsløse trækvinde.

- Jeg kigger lige ud den anden dag klokken 4.30 om morgen, og der var en fyr, der lå på hende og lavede sex-bevægelser på hende, siger han.

- Det giver mig kvalme. Det er simpelthen ikke sådan, man skal opføre sig.

Men i følge Keith Tyssen er det ikke kun uvorne mænd, der ikke kan holde nallerne fra kvinden.

- Det er ikke kun mænd (der hopper på skulpturen, red.), nogle gange er der også kvinder, der hopper op på hende, siger han.

- Det er blevet en kendt figur i lokalområdet. Det er sådan, det skal være, men det er forfærdeligt, som hun konstant bliver forulempet.

I 40 år har han haft skåret sin hæk flot til ude foran sit hus. Det startede med at være en græsk gud, men som tidligere nævnt ændrede det sig til at blive en kvinde ved årtusindeskiftet.

Idéen til kvinden kom fra den italienske guldsmed og billedhugger Benvenuto Cellini og er inspireret af hans værk 'Saliera'.