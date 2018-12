Gigant-baby tjekker ind: Vejer knap syv kilo

Det kom som et forståeligt chok, da de to nybagte forældre Jennifer og Eric Medlock tidligere i december kunne konstatere, at de netop var blevet forældre til en rekord-baby.

Drengen, der har fået navnet Ali Medlock, vejede nemlig 6,8 kilo, hvilket er ny rekord på hospitalet Texas Health Arlington Memorial Hospital i Arlington, Texas.

Det skriver flere medier blandt andet USA Today og CBS.

Dobbelt så stor

'Lille' Ali, der blev født 12. december, er da også mere end dobbelt så tung som en gennemsnitlig, nyfødt dreng.

- Vi forventede ikke, at han ville veje næsten syv kilo. Det var der ingen, der gjorde, siger mor-Jennifer til USA Today.

- Men det er ligegyldigt, hvor stor han er. Jeg føler mig velsignet uanset, siger hun til CBS.

Født med kejsersnit

På grund af størrelsen måtte Ali da også bruge den første uge af sit liv på hospitalet - blandt andet på grund af for lavt blodsukker.

Han er dog kommet sig, hvorfor han fik lov at flytte hjem 19. december.

Ali blev født via et planlagt kejsersnit. Han er desuden parrets andet barn, efter at de i 2016 fik en pige ved hjælp af kejsersnit også.

Ifølge The Guardian er den tungeste baby nogensinde født en italiensk dreng.

Han kom til verden i 1955 og vejede 10,2 kilo.