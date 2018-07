Gommen ventede på sin brud: Var flad af grin da han vendte sig om

Heidi og Val Zherelyev fra Arizona, USA, skulle giftes 30. juni, og Heidi havde en anelse om, at hendes kommende mand ville være nervøs for ud for vielsen.

Hun besluttede sig derfor for at drille ham i håb om, at han ville få et smil på læben og dermed blive knapt så nervøs. Hun bad derfor Val om at møde hende inden vielsen.

Han mødte op på det aftalte sted, og her skulle det vise sig, at han i sandhed ville få et godt grin.

Selv om Val Zherelyev stod og ventede på sin kommende brud, skulle det vise sig at være en helt anden person, der kom. Foto: Ritzau Scanpix.

Heidi havde nemlig overtalt sin storebror Eric Dodds til at tage en af hendes veninders bryllupskjole på og overraske hendes kommende mand.

Og som sagt så gjort.

Til al held kiggede Val væk, og Eric Dodds kunne dermed liste sig hen til sin svoger. Bryllupsfotografen stod samtidig klar til at forevige øjeblikket, hvor Val vendte sig om og så sin svoger iført en bryllupskjole.

- Jeg var virkelig overbevist om, at det ville være Heidi. Da jeg vendte mig om, var det bare så uventet. Det tog mig fem eller seks sekunder at forstå, hvad der skete. Det var så sjovt. Jeg har kendt Eric i næsten ti år og at se ham på den måde, lignede ham virkelig ikke. Det var så morsomt, siger Val Zherelyev til det amerikanske magasin People.

Eric Dodds formåede at tage fusen på sin svoger. Foto: Ritzau Scanpix

Heidi havde planlagt det i flere måneder, men hun ventede med at spørge sin bror før få timer inden brylluppet.

- Han havde det virkelig sjovt. Vi jokede med det. Han tog min deodorant og parfume på, så han duftede mere piget, fortæller hun.

Val Zherelyev fortæller samtidig, at overraskelsen hjalp på nervøsiteten.

- Jeg var nervøs, og at dette skete, gjorde det hele bedre, understreger han.

Billederne fra parrets store dag blev efterfølgende lagt op på fotografens Facebook-side, og opslaget er indtil videre blevet delt over 16.000 gange.