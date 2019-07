Gys! Finder rædselsinsekt i stuen

Indonesiske Hari Toae fik sig lidt af en forskrækkelse, da han 17. juni fandt et insekt i sin stue, der med hans egne ord 'lignede en alien', beretter Russia Today.

Insektets udseende kan bedst beskrives som en stor natsværmer i nærkamp med en søstjerne. Men selv om væsenet kan mind om noget fra en gyserfilm, er der formentlig tale om det relativt udbredte insekt 'creatonotos gangis', som lever i Australien og det sydøstlige Asien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Creatonotos gangis' er kendt for at have fire store sanseorganer, der ligner fangarme, på bagkroppen. De folder ud, når insektet leder efter en mage.

Hari Toae fik besøg af insektet under et kraftigt regnskyl, hvilket får ham tik at konkludere, at det formentlig søgte tørvejr. Derfor lod han det blive i huset natten over, men heller ikke længere end det.