Helt skørt kajak-stunt: - Jeg troede, at nogen skulle dø

Den tyske kajak-roer Adrian Mattern sætter - endnu en gang - liv og lemmer på spil i jagten på adrenalinpumpende oplevelser.

Sammen med to kajakroere har han kastet sig ud i et vanvittigt kajak-ræs, hvor de med hele 80 km/t suser ned ad en smal, men stejl afløbskanal. Episoden udspillede sig i slutningen af august i Lions Bay nord for Vancouver i Canada.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Iført beskyttelseshjelme og redningsveste, og med kameraer spændt fast på kroppen, sidder alle tre kajakroere klar i toppen af afløbsrenden. Efter en kort diskussion om, hvem der skal være først, sætter de en efter en afsted og får hurtigt så meget fart på, at de ender med at snurre rundt om sig selv og blive kastet op af afløbets kanter, indtil de til sidst og med enorm fart ender ude i havet, hvor vandløbet løber ud.

- Jeg troede, at nogen skulle dø!, udbryder Adrian Mattern begejstret, da de endelig har fået ro på kajakkerne.

Og det er altså langt fra første gang, den grænsesøgende kajakentusiast har gamblet med sin sikkerhed. Tidligere på måneden kastede han sig ud fra et 32 meter højt vandfald, hvor andre kajakroere er kommet grimt til skade i forsøget på at gøre det samme.

Kajak-vanvid: Frit fald fra gigantisk vandfald

Se Adrian Matterns vilde afløbsræs øverst i artiklen.

Du kan også se vovehalsens tur ud over det 32 meter høje vandfald i videoen nedenfor.