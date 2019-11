Helt til grin: Lystig hjort i parrings-brøler

Familien Bergan fra Eldorado, Illinois er ivrige jægere, og har derfor set masser af hjorte gennem årene.

De har dog aldrig set en hjort som den, der tidligere på måneden havde sneget sig ind i deres baghave, skriver New York Post.

Her havde en buk fået et særdeles godt øje til den lokke-då, familien har stående i haven, og de skyndte sig derfor at tænde kameraet og filme situationen gennem et vindue.

- Det her fine buk var interesseret i vores lokke-då, fortæller Lana Bergan, der havde svært ved at holde masken under episoden.

Bukken kastede nemlig fluks over sit nye bekendtskab, som fik en ordentlig omgang, indtil det gik galt.

Plastik-dåens hoved faldt nemlig af midt i akten, og bukken havde derefter svært ved at finde en passende reaktion på den uventede hændelse.

