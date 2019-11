Helt vov-vov: Nu kan du synge karaoke med hunden

Samsung har i fællesskab med en producer og en ekspert udviklet et karaoke-system - til hunde!

I en pressemeddelelse fra Samsung lægger den sydkoreanske konglomeratvirksomhed nu op til en helt ny form for underholdning til hunde, nemlig karaoke.

'Med hjælp fra en hundeekspert har Samsung identificeret, hvad der fanger hundes interesse og stimulerer dem til at synge', står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Billedet i toppen af artiklen er fra Samsungs pressebilleder, der illustrerer hvordan sådan et koncept kunne se ud.

Se også: Kims hund fandt skinke med søm: - Jeg blev helt hysterisk

Der er tale om en app, der er 'skræddersyet' til hunde. Det er lykkes ved at producere det visuelle i appen med mange billeder i sekundet, da hundes øjne er mere følsomme over for bevægelse end menneskers.

Tager højde for hundeøjne

Det vil også sige, at hunde kan opfatte billeder med færre billeder i sekundet som værende flimrende. Det var særligt et fænomen på gamle fjernsyn.

Desuden er der i videoerne i appen brugt klip med andre hunde, så det kan fange de syngende hundes opmærksomhed. Endelig bliver farverne gul og blå brugt en del, da hundeøjne er særligt modtagelige over for dem.

Musikken bærer præg af hundenes genetiske arv for kommunikation, hvor de hyler til hinanden.

- Saxofon, harmonika, hundelyde og sirener er eksempler på lyde, der ofte fanger hundes interesse og får dem til at synge med, siger hundeekspert Kicki Fellstenius ifølge pressemeddelelsen.

Den er produceret af Anders Bagge og Alex Kvarnestig og munder ud i numrene: This is we, Fetch og Bite, der er henholdsvis en ballade og to sange i højt tempo.

Kicki Fellstenius er positivt stemt om konceptet.

- Ved at synge sammen med vores hunde skaber vi en vidunderlig følelse af samhørighed, hvor hunden bliver involveret og får sin egen rolle - en fantastisk måde at have det sjovt sammen, siger hun.

App'en er tilgængelig på Samsungs QLED TV'er fra torsdag.

Koster over 12.000 kroner: Her er Danmarks nye foldetelefon

Se også: Mand død efter hundeslik